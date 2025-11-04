攸泰強化控制平台 鎖定陸空海全域無人載具

攸泰科技董事長簡民智（右起），執行長謝彥鵬看好台灣無人載具產業發展。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠攸泰科技（6928）董事長簡民智今天表示，公司正把多年深耕航海通訊與衛星應用的能力加以轉化，全方位佈局全域無人載具（UAV/USV/UGV）控制平台。隨著航海市場回到正常節奏、衛星通訊與國防韌性網路需求提升，攸泰計劃將產品重心擴大至無人機、無人船、機器人等任務型載具控制系統，從單純的硬體供應走向「AI＋通訊＋任務控制」的整合方案。

簡民智指出，攸泰過去以航海市場為主，海事相關營收占比達六至七成，疫情後需求一度放緩並消化庫存，但今年已逐步回穩，明年預期回到正常水準。航海場域具備長距離、極端環境與衛星連線需求，為公司向無人系統延伸奠定基礎。「我們原本就是做航海專業通訊，自然延伸到無人載具、甚至太空通訊。」

攸泰目前投入自製遙控平台，主打多型無人載具跨域操作。該系統可支援無人機、無人船、拆彈機器人及四足機器狗等裝備，並具備自主研發的跳頻抗干擾技術與模擬訓練能力。「我們做的不是單一設備，而是完整的控制鏈」，簡民智強調，抗干擾能力是無人機領域的關鍵競爭點，「飛行時遭遇電磁干擾，必須能快速跳頻才能持續飛行，因此我們把通訊能力與控制系統一次做到位。」

攸泰同時將AI視為無人系統不可分割的第三要素，在偵蒐或巡檢任務中，影像與資料回傳頻寬有限，AI可在前端完成辨識、過濾與決策，提升任務效率。簡民智認為，「無人載具、韌性通訊、AI是連續的三步驟，缺一不可」，旗下相關模組已開始導入遙控平台與終端設備，控制器產品更參與國防自主項目。

在衛星與通訊業務方面，簡民智定調攸泰不只要賣設備，更要跨向服務領域。公司長期提供海事衛星終端，傳統設備占營收比重約5%至6%，若加上加裝衛星通訊與服務方案，規模可提升至三成以上。「台灣不能把自己定義成硬體公司，我們在航海、遠端環境都有機會銷售資料服務、SIM概念、整體方案。」。

展望明年，簡民智看好全球韌性通訊與國防需求會持續升溫，攸泰營收目標重回30億元關卡，並將以航海優勢為起點，串接衛星、通訊、AI與任務控制能力，打造跨空海地自主系統平台，「無人機只是開始，未來是無人船、地面機器人與跨場景控制。我們正在把這些拼圖一塊塊拼起來。」

