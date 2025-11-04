文曄第3季每股獲利3.4元創單季新高 第4季維持高檔

文曄董事長鄭文宗（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄（3036）今日召開線上法人說明會，會中並公布第3季財報，受惠AI帶動相關半導體需求持續升溫，稅後淨利約新台幣38.2億元，季與年皆成長約35%，超過財測上緣的34.4億元，以加權平均股數計算稅後每股獲利約3.4元，季增約49%、年增約34%，創單季獲利歷史新高。

展望2025年第4季，文曄以1美元兌換30.6元新台幣的假設基準，營收預估中位數約為3050億元，雖較上季下滑，但年成長約17%；營業利益預估中位數約59.7億元、年成長約42%；稅後淨利預估中位數約37.5億元、年成長約48%，稅後每股淨利預估中位數約3.2元、年成長約41%。

文曄指出，今年上半年受到關稅及匯率等不確定因素影響，市場環境一度面臨挑戰。隨著下半年情勢逐漸明朗，加上AI相關半導體需求持續升溫，帶動公司第3季的營收與獲利均有顯著成長。根據各主要雲端服務供應商的資料中心擴建計畫，AI基礎設施投資動能可望延續，預期明年AI半導體需求仍將維持強勁成長趨勢。

在非AI領域方面，文曄認為，歐美工業及車用半導體市場的終端需求與供應鏈庫存已回復至健康水準，整體市場動能逐步回升，顯示復甦腳步穩健。

面對全球供應鏈持續調整與結構日益複雜化的趨勢，文曄預期將憑藉完善的全球營運網絡與深厚的專業實力，持續強化供應鏈韌性，為客戶提供更高的附加價值與更完整的解決方案，並持續追求穩健成長與長期營運績效的提升。

文曄第3季營收約3289億元，季增約27%、年增約26%，超過財測上緣的2995億元；營業利益約新台幣56.6億元，季增21%，年增約36%；稅後淨利38.2億元，季成長與年成長均約35%，超過財測上緣的34.4億元，以加權平均股數計算稅後每股淨利約3.4元，季成長約49%，年成長約34%，創下單季獲利歷史新高。

文曄今年前3季營收約為8359億元、年成長約20%；營業利益約149億元、年增約35%，稅後淨利約93.5億元、年增約42%，以加權平均股數計算稅後每股淨利 （扣除特別股股息）約8.11元。

