羅浮宮失竊案震驚全球 央行揭「地下27公尺金庫」防護內幕

〔記者陳梅英／台北報導〕日前法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）驚傳約1.02億美元珍寶遭竊，震驚全球。由於防護系統出現問題，羅浮宮緊急將最珍貴的珠寶移存至距離僅500公尺的法國中央銀行（Banque de France）金庫。中央銀行今日特地於臉書專頁上介紹了法國央行這座固若金湯的金庫。

根據央行介紹，這座金庫位於巴黎市中心總部地下27公尺處，占地達11000平方公尺。第一次世界大戰後，法國政府為確保國家財富安全，動員約1200名工人，耗用1萬噸鋼材、2萬噸水泥及720根支撐柱，歷時近4年（1924年5月至1927年11月）方才完工。

金庫設於地下八層，進入過程層層把關：首先需搭乘電梯至地下四樓，通過一扇厚達50公分、重達7噸的裝甲門，進入一條鋪設軌道的狹長通道。當通道封閉時，一塊重17噸、寬2公尺的鋼塊會沿軌滑動，並由一座重達35噸的旋轉砦（turret）完全封鎖入口。穿越該通道後，還需再乘第二部電梯下降至地下八樓，經過另一道設有軌道的安全門，方能抵達真正的金庫核心區。

金庫內部通道錯綜複雜，各區之間設有獨立安全門，每扇門皆需不同鑰匙開啟，全法僅有五名央行員工擁有永久進入權限。法國央行強調，該金庫具備防火、防水、防震、防彈及防核攻擊等最高等級防護設計，其安全程度不亞於美國紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）的地下金庫。

目前金庫中存放約2436.8噸黃金，占法國國家黃金儲備的九成。法國的黃金儲備規模居全球第4，僅次於美國、德國與義大利（不含IMF持有量）。除了黃金外，金庫內亦保存價值約6億歐元的達文西手稿及其他國際珍貴收藏。

事實上，羅浮宮歷來不乏失竊事件，其中最知名者為1911年的《蒙娜麗莎》竊案。該畫作由義大利文藝復興巨匠達文西（Leonardo da Vinci）所繪，兩年後尋獲歸還，自此成為羅浮宮的鎮館之寶。

台灣央行亦持有1362萬盎司黃金，全球排名13，目前存放於新店的文園金庫。央行表示，金庫區存放黃金與白銀等貴金屬資產，攸關金融穩定與國家安全，已被列為「國家關鍵基礎設施」。除與駐庫憲兵密切合作、保持嚴密戒備外，亦配備先進的安全監控系統，自啟用以來從未發生任何維安事件。

