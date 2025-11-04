普發1萬來了！買車加碼優惠最高6倍回饋

全民普發萬元現金明天啟動！車商和輪胎業者紛紛祭出超有感購車及維修保養優惠，甚至喊出超有感優惠，1萬元最高將放大至6倍加碼回饋。（車商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全民普發萬元現金明天啟動！車商和輪胎業者紛紛祭出超有感購車及維修保養優惠，甚至喊出超有感優惠，1萬元最高將放大至6倍加碼回饋。

裕日車（2227）旗下NISSAN汽車自即日起至11月28日止，祭出凡購買NISSAN國產全車系即享超有感優惠價及配備加碼，包含自費1萬元即享首年乙式車體險補助及指定規格升級「盲點救星套件」，包含SENTRA、KICKS全車系將升級價值2.4萬元的「ALLEY VIEW前方盲區系統」；搭配購車金及貨物稅減徵補助最高金額，指定車型最低只要63.8萬元起。

進口車款X-TRAIL e-POWER同享超有感優惠價，X-TRAIL旗艦版及領航版將升級價值3.2萬元的「SIDE VIEW車側影像輔助系統」，讓車輛於轉彎時可於車內即時顯示車側影像，警示提醒盲區來車與行人，有效減少駕駛時的視線死角，提升行車安全，上述首年乙式車體險補助加上「盲點救星套件」最高總價值可達6萬元。

裕日車指出，本月凡入主NISSAN SENTRA、KICKS、X-TRAIL及X-TRAIL e-POWER等車型之指定規格即可享有購車金優惠回饋，其中X-TRAIL雖未滿足新購汽車之貨物稅減徵補助之條件，NISSAN仍加碼提供購車金金額，以X-

TRAIL經典版為例，入主即享11.1萬元購車金，若加計政府舊換新補助方案最高補助金額，最低僅需88.8萬元起。

響應政府普發1萬元政策，TOYOTA總代理和泰汽車即日起推出「政府普發一萬，TOYOTA有禮」活動，即日起至 12月31日期間，至TOYOTA全台服務據點（服務廠及保修站）進行保養、維修或板噴，即享免費6大類安全檢查，包含引擎、輪胎、電瓶、煞車、傳動系統及底盤。

同時祭出回廠養車限時4大好康：

1.橫濱輪胎71折起，購買橫濱輪胎或電瓶再抽日韓機票抵用券及千元機油金等總價值百萬好禮。

2.板噴服務滿萬元，工資享9折 （限板噴自費車）

3.原廠升級服務限時優惠72折起 （COROLLA CROSS 底盤強化支架/LED窗控開關升級、ALTIS/RAV4 TSS升級） 。

4.車輛用品限時優惠73折起（Carmax Pro行車紀錄器、JBL音響、60W快充座、RAV4無線充電座、COROLLA CROSS PVM錄影盒）

普利司通輪胎則喊出普發1萬投資安全，普利司通11月加碼推出「安心保固，限時加碼」活動，即日起至11月30日止，凡購買4條17吋以上普利司通轎車胎或休旅車胎（不含RE-71RS、RE-12D、POTENZA RACE及貨車胎）。

並於兩週內至普利司通官方LINE帳號完成登錄，即可享有一年期的「B-care安心保固」服務，保固期間內，若輪胎因道路意外造成無法修補的損壞，普利司通將提供安心的售後解決方案。

活動期間完成B-care保固登錄並通過審核的車主，普利司通將再加碼贈送價值500元的7-ELEVEN電子禮券。領取流程簡單便利，電子禮券將以簡訊方式直接發送至消費者手機，讓消費者在升級行車安全的同時，也能輕鬆享受生活中的小確幸。

