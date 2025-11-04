世界先進第4季出貨量季減6％-8％ AI助明年健康成長

晶圓代工廠世界先進（5347）今召開法說會。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）今召開法說會，公司指出，受到季節性需求減緩與供應鏈年底進行庫存調整的影響，以新台幣平均匯率30.2元兌1美元的假設基準，預期第四季晶圓出貨量將季減約6%至8%之間；產品平均銷售單價將季增約4%至6%之間；毛利率將約介於26.5%至28.5%之間，以中間值27.5%估，將較上季26.8%增長。另外，經與客戶協商，公司預計將於晶圓收入外，額外認列約佔營業收入1%的長期合約收入。

展望明年，董事長方略表示，明年全球GDP預估年成長3.1%，半導體產業也預期有所擴張，公司觀察到大部分客戶積極控制庫存，庫存已紛落底或提前落底；AI已進入全球長期投資趨勢 ，半導體在其中扮演重要角色，世界先進長期耕耘電源管理，預期在AI帶動下，明年可望會有健康成長，不過，第四季及明年第一季仍會有季節性調整。

世界先進第三季合併營收約為123.49億元，季增5.6%；歸屬於母公司業主淨利約為17.03億元、季減16.6，每股稅後盈餘約為0.91元。由於客戶對電源管理產品的需求持續上升，第三季晶圓出貨量季增約7%，產品平均銷售單價季增約2%，毛利率下降1.2個百分點至26.8%。整體而言，第三季營運表現符合財測區間。

