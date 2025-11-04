遠傳斥資15億元成立影視雙基金 推本土影視內容登國際

「臺韓娛樂文化內容基金」正式成立，文化部部長李遠（右三）、文策院董事長王時思（右二）、CJ ENM Executive Vice President, Head of Global Business Division Sean Cho、遠傳總經理井琪、以及TVBS總經理劉文硯共同支持。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳今（4）日在「TCCF創意內容大會」宣布斥資15億元，成立「TAICCA雙基金發佈會」。遠傳總經理井琪只粗，與文策院、韓國娛樂媒體集團CJ ENM、TVBS等重量級夥伴共同宣布成立「臺韓娛樂文化內容基金」與「遠樂文創娛樂基金」，其中，「臺韓娛樂文化內容基金」約9億元，「遠樂文創娛樂基金」約6億元，共同力推臺灣影視內容產業化與國際化。

今日活動中，文化部長李遠、文策院董事長王時思、井琪、韓國娛樂媒體集團CJ ENM 的Executive Vice President, Head of Global Business Division Sean Cho、TVBS總經理劉文硯，以及Netflix、Disney+、Viu、索尼音樂、華納兄弟探索集團等多家影視產業龍頭出席，見證這場臺灣影視產業的重要里程碑。

井琪表示，影視內容是文化的核心軟實力，這個月是遠傳friDay影音推出十周年，意味遠傳透過網路與平台科技將影視內容呈現給用戶已經十年，遠傳friDay影音連續3年榮獲本土OTT平台付費訂閱第一的佳績，累積了豐厚經營實力與產業經驗，除了引進世界級的作品給臺灣觀眾，也從內容採購轉型為以投代購，近年更積極投入影視內容，將傑出的臺灣原創IP帶給用戶、推向國際。

「遠樂文創娛樂基金」由文策院與遠傳成立，專注投資臺灣本土內容的產製與推廣，挖掘優質電影、戲劇與演唱會等娛樂作品，並與國際團隊合作合製，提升臺灣原創內容的全球競爭力與市場能見度。

「臺韓娛樂文化內容基金」由韓國最大娛樂媒體集團CJ ENM攜手遠傳、TVBS等合作夥伴成立，目標促進臺灣娛樂生態系統發展及國際市場接軌，打造以臺灣與韓國內容為中心的跨國製作與發行平台。

遠傳近年來積極參與多項跨國合製案，包括由遠傳子公司米神國際投資的電影《青春18×2 通往有你的旅程》，為臺日合製的成功典範，於全球10個地區上映，橫跨臺、日、韓、中及東南亞市場，全球票房5.6億元，成為2024年臺灣國片票房亞軍。由臺灣演員許光漢與日本新生代女星清原果耶主演，導演藤井道人更於今年3月榮獲日本學院獎最佳導演殊榮。

另一部遠傳參與投資的跨國合製電影《Dear Stranger》，獲選為2025年金馬影展閉幕片，此片由臺日美三方團隊共同製作，全程美國紐約取景，由日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂領銜主演，今年9月在日本舉行全球商業首映，並於釜山影展進行世界首映，接續於世界各國上映。

遠傳亦參與臺、美、韓合製電影《Bedford Park》，由孫錫求與崔嬉序主演，並由《西雅圖夜未眠》製作人Gary Foster與導演Stephanie Ahn共同打造，預計於2026年登上國際重量級影展。

另外，遠傳在影集領域同樣積極布局，米神國際攜手CJ ENM Hong Kong打造華語版《我們的藍調時光》，由柴智屏帶領團隊拍攝製作，周渝民與張鈞甯主演，融合臺灣在地人文，打造全球華語觀眾共享的影視內容。

