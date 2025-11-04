外國人瘋日本、日本人卻飛出國 ! 日專家點名 : 日圓疲軟也不怕的「3大」超值國家

日圓疲軟也不怕，日本專家推薦當地人3個超值的海外旅行「超值」之選。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日圓疲軟，讓許多人日本人對海外旅遊卻步，但只要懂得選對地點，仍能在國外享受比日本國內更奢華、卻更划算的旅程。日媒報導，前電視朝日主播、現任令和旅行社（NEWT）研究的大木優紀點名3個「超值海外旅遊地」，不僅機票與住宿便宜，連當地物價都讓人驚艷，是日圓貶值時的聰明旅遊之選。

據報導，大木特別推薦3個目的地：越南、菲律賓宿霧島與埃及。

大木指出，許多日本人認為，海外旅行等同於昂貴，但這種印象並不完全正確。由於訪日觀光潮推高了日本國內的住宿與餐飲價格，若精明掌握匯率與物價差，海外國家反而比日本國內旅遊更超值，是難得的旅遊甜蜜點。

推薦地一「越南」，主要以多元文化與驚人CP值著稱，從河內到胡志明，各地風情各異，三至五星飯店的價格僅為日本一半；街頭美食便宜又道地，花費150到300日圓（約新台幣30-60元）就能吃到越南河粉、越南法棍等街頭小吃，或者花5000日圓（約新台幣1005元）就能享受到一家被列入米其林指南的高檔餐廳。

對於喜歡按摩的旅人來說，水療中心也是非常推薦。其中，足底按摩超便宜，每小時只要500日圓（約新台幣100元），包含蒸氣室和浴池的全身按摩套餐，90分鐘也僅需4000日圓（約新台幣804元）左右。

推薦地二「菲律賓宿霧島」，這裡距日本僅5小時航程，有五星級海濱飯店，4天3夜的住宿價格不到10萬日圓（約新台幣2萬元），反觀若在國內旅遊，如今在沖繩入住同等品質的海濱度假飯店，其價格就非常昂貴。

在宿霧，物價大約只有日本的3分之1，是亞洲最便宜的地方之一。在當地餐廳吃一頓飯大約需要200到500日圓（約新台幣40-100元）。即使去一家不錯的餐廳，5000日圓（約新台幣1005元）也能讓你非常滿意。

推薦地三「埃及」，因日圓對埃鎊走強，成為少數「日圓升值」目的地之一。這裡的物價大約是日本的一半至3分之1，在當地餐館吃一頓飯大約需要 100日圓（約新台幣20元），即使在有名的餐廳，約花3000日圓（約新台幣603元）也能吃飽。

倘若部分人會擔心埃及的安全問題和語言障礙，可選擇搭配五星飯店、日文導遊與專車接送的高端行程，27萬日圓（約新台幣5.4萬元）即可成行，讓旅客在安全舒適中探訪金字塔與尼羅河的壯麗風景。

她強調，若以日本國內平均每人約7萬日圓（約新台幣1.4萬元）的旅遊支出來看，這些國家不僅價格划算，體驗更具異國感與放鬆感。與其在國內精打細算，不如花同樣的預算到海外充電，獲得身心與視野的雙重滿足。

