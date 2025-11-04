勞保投保薪資不必盲目追頂！聰明調整 月領金額一樣多

許多勞工為了在退休後領得更多，會想方設法調高投保薪資、力拚上限4萬5800元。（示意圖，彭博）



〔財經頻道／綜合報導〕勞保老年年金的給付金額，主要依據「最高5年（60個月）平均投保薪資 × 年資 × 所得替代率1.55%」計算。許多勞工為了在退休後領得更多，會想方設法調高投保薪資、力拚上限4萬5800元。不過，實際上並非人人都必須衝到最高級距，只要掌握請領時機與規劃技巧，即使未達上限，也有機會領到相近的年金金額。



案例說明

勞工A現年51歲，投保年資19年，最高5年平均投保薪資為4萬2500元，目前在貿易公司加保，薪資為3萬5800元。他計畫在63申請勞保老年年金，但不打算兼職另一份工作加保，想知道是否有必要加入職業工會、逐年調高投保薪資，讓平均薪資達到最高級距4萬5800元？

其實，勞工A的投保薪資已達4.2萬元，屬於「高點區間」，距離最高級距（4萬5800）僅差約3000元。若為了這3000元的差距額外繳交工會保費，整體並不划算。除非勞工A長期以基本工資投保，否則無須特地為了「衝上限」而加入職業工會。

對勞工A而言，與其透過職業工會加保逐步拉高薪資，不如選擇延後1年（至64歲）請領，以增加年資與加成效果，反而可能帶來相似的結果。。

試算比較

情況1：A加入職業工會，每年調薪至最高4萬5800元，63歲請領年金。

月領金額＝4萬5800元 × 31年 × 1.55% × （1 - 8%） ＝ 2萬246元

情況2：A不加入工會，延後1年、64歲再請領。

月領金額＝4.2萬 × 32年 × 1.55% × （1 - 4%） ＝ 2萬236元

從試算結果可看出，2種情況月領金額幾乎相同，但情況2勞工A省下了多年勞保費，整體更為划算。

因此當平均投保薪資已經處於「高點區間」時（建議以4萬元以上為基準），即使沒有達到最高上限，也能透過延後請領、增加年資的方式，獲得與最高投保級距相近的年金金額。反之，若長期僅以基本工資投保，且公司無法協助調薪，勞工就應主動想辦法提高投保薪資，否則未來的退休金恐會明顯偏低。

