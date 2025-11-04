獨子1則line訊息！6旬夫妻心寒驚吐「騙子都比這強」。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1對6旬夫妻在東京郊區享受著寧靜的退休生活，然而多年未聯繫的獨子，突然發了1則line訊息，希望能借100萬日圓，夫妻倆原本以為是詐騙，想與兒確認，但兒一直未回復訊息，於是前往其東京住處，沒想到信箱塞滿催款信，房間裡一片狼藉，根本沒有走動的空間，才知兒失業又欠高利貸，為幫他重建生活，不僅幫他還信貸，還每月給10萬日圓生活費，沒想到，半年後，兒竟要求生活費提高到15萬日圓，此讓依靠退休金為生的父母心寒說，「照這樣下去，我們的退休積蓄就要花光了。騙子都比這強」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，68歲的A先生（化名）和67歲妻子B女士（化名）退休後，在綠樹成蔭的東京郊區家中享受著寧靜的退休生活，然而有一天，B女士突然收到他40歲兒子C先生（化名）發來的LINE訊息，「好久不見。不好意思突然問這個問題，你能借我100萬日圓（約新台幣20萬）嗎？」

由於她已很多年沒見過兒子了，而且兒子也不太擅長與人保持聯繫，此訊息讓B女士感到意外，立刻問他近況如何，發生什麼事了？但他沒有回覆。

B女士對這突如其來的聯繫感到困惑，並立即向A先生諮詢，“這真的是C嗎？”

這對夫婦剛看到一則新聞報道，講述有人因退休金詐騙而損失了所有財產，他們一直在討論如何防範詐騙。感到不安後，夫妻決定去東京兒子的公寓看看實際情況。

雖然這對夫妻知道兒子的住址，但這是他們第一次去探望他，當到達兒子家，卻看到了意想不到的景象。

這間公寓位於1棟老式建築的1樓，沒有自動門鎖，信箱裡塞滿了催款信，顯然這家人經濟拮据。

B女士按了門鈴，但沒人回答，所以只好推門進去，沒到房間裡一片狼藉，根本沒有走動的空間。

他們怯生生地互相呼喊著兒子，聽到遠處傳來聲響。他們下定決心，翻過垃圾堆，進了房間。

或許是受了突如其來的拜訪所驚，C先生起初有些沉默寡言。但過了一會兒，兒子說，自己已經辭去了上市公司的工作，現在靠兼職賺錢。由於收入不穩定，他不得不向高利消費金融公司貸款來償還債務。

聽完事情的來龍去脈後，這對夫婦為此事感到痛苦，決定先替C先生償還消費貸款，然後暫時每月向他提供10萬日圓的經濟援助，幫助他重建生活。

對於靠退休金生活的人來說，每月10萬日圓是一筆不小的開支，但A先生還是決定幫助他，心想：“他看起來很沮喪，所以我需要先讓他開心起來。”

然而，6個月後，兒子透過 LINE 發訊息問我是否可以將他寄給我的錢增加到15萬日圓（約新台幣3萬）。

面對兒子的請求，依靠退休金為生的父母心寒說「這種情況還要持續多久？照這樣下去，我們的退休積蓄就要花光了。騙子都比這強」。

專家表示，身為父母，想要支持孩子並希望他們過著穩定的生活，這是人之常情。然而，如果以犧牲父母的退休生活為代價提供援助，長期如此可能會對父母和子女雙方都造成損害。因此，明確援助的界限，並建立父母和子女可以共同討論財務問題的關係至關重要。

保障自己的退休生活並非冷酷無情之舉。相反，這可以成為子女的最後教育，教導他們以面向未來的眼光面對人生。

