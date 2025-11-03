OpenAI與亞馬遜簽署380億美元協議 將使用數十萬輝達晶片算力

OpenAI與亞馬遜簽署合作協議。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體CNBC報導，OpenAI與亞馬遜雲端服務公司（AWS）簽署規模380億美元的交易，以滿足OpenAI永不滿足的算力需求。這是OpenAI與這家雲端基礎設施龍頭的第一份合約，也顯示這家估值5000億美元的AI新創公司不再依賴主要投資者微軟。

根據3日宣佈的協議，OpenAI將立即開始在AWS基礎設施上使用輝達圖形處理器（GPU）執行工作負載。亞馬遜股價開盤飆漲5%，該協議為期7年。

請繼續往下閱讀...

彭博指出，根據協議，OpenAI將立即開始使用AWS的運算能力，所有目標容量將在 2026 年底前交付，並可選擇在未來幾年擴大與AWS的合作。亞馬遜將部署數十萬顆輝達晶片，包括GB200和GB300 AI加速器，這些晶片將組成集群，旨在幫助ChatGPT對用戶提示做出回應或訓練下一代模型。

OpenAI近期已與輝達、博通、甲骨文、Google等一連串科技巨頭達成總規模約1.4兆美元的協議，引發AI泡沫的疑慮，以及美國是否有能力與資源將這些野心勃勃的承諾化為真實的質疑。

直到今年，OpenAI一直與微軟維持獨家雲端協議，2019年微軟首次投資OpenAI，迄今投資金額已達130億美元。今年1月，微軟表示，不再是OpenAI的獨家雲端供應商。上週，OpenAI的優先商業地位正式到期，為OpenAI啟動多雲策略鋪路。

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）聲明說，「推進前沿人工智慧需要龐大且可靠的運算資源。我們與 AWS 的合作將增強廣泛的計算生態系統，為下一個時代提供動力，並將先進的AI帶給每個人」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法