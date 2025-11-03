台灣第三季經濟成長表現出色，韓媒狂讚台灣是強國。（歐新社檔案照）

〔財經頻道／綜合報導〕主計總處10月31日公布第3季GDP成長概估7.64％，較8月預測數大增4.73個百分點，出色的經濟表現令外媒驚豔，韓國也驚呆。韓媒3日指出，台灣這個「強國」第三季GDP增長寫下17年來新高，居亞洲「四小龍」之冠，大讚台灣整個國家都在享​​受AI熱潮帶來的紅利。

韓媒《HankYung》3日報導，台灣第三季經濟成長率創17年來新高，位居亞洲「四小龍」榜首，主要是受AI熱潮推動，出口大爆發，尤其是半導體出口，較去年同期成長36%。

報導驚嘆，整個台灣似乎都搭上AI熱潮的順風車，如果目前的趨勢持續下去，台灣的人均GDP可望22年來首次超越韓國。

報導稱，台灣經濟第二季成長超過8%，外界一度擔憂下半年成長率會放緩。許多人也預測，美國對等關稅可能會阻礙台灣經濟發展。因此，台灣主計總處最初預測下半年經濟成長將略有放緩，現在則表示經濟持續擴張。

報導說，根據主計總處公佈的數據顯示，台灣經濟成長依然強勁，今年第三季創17年來最高水準，成長速度在亞洲「四小龍」中位居榜首，顯著高於韓國（1.7%）、香港（3.8%）和新加坡（2.9%）。

報導指出，受經濟成長的推動，台灣的人均GDP也在快速提升。IMF預測，台灣的人均GDP將從去年的3萬4060美元，增加到今年的3萬7827美元，排名從第38名上升至第35名。同期，韓國的人均GDP將從3萬6223美元降至3萬5962美元，排名從第34名下降至第37名，這是台灣人均GDP 22年來首度超越韓國。

報導特別提及，台灣的人均GDP預計明年突破4萬美元，比韓國更早邁入4萬美元時代。考慮到半導體產業的成長，預計到2030年，台灣的人均GDP將超過5萬美元，而韓國預計同年僅能達到4萬4262美元。

