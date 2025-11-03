AI浪潮推升 分析師：輝達市值將衝破8.5兆美元

分析師預期，輝達市值有望從5兆美元飆漲衝破8.5兆美元。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博3日報導，在輝達成為全球第一家市值突破5兆美元的公司後，至少一位分析師指出，輝達市值有望再增加數兆美元。Loop Capital Markets 3日將輝達的目標股價從250美元調升至350美元，亦即其市值將漲破8.5兆美元（262.35兆台幣）。

在傳出美國政府首度批准微軟將輝達人工智慧（AI）晶片輸往阿拉伯聯合大公國後，輝達3日盤前股價上漲2.5%，今年以來輝達已漲逾50%，超越費城半導體指數45%的漲幅。

報導說，輝達的飆漲料將持續，Loop的目標價意謂輝達將漲逾70%，市值超過8.5兆美元。Loop分析師巴魯赫（Ananda Baruah）說，「我們正進入AI應用的下一個『黃金浪潮』，輝達正處於另一個需求強於預期階段的開端」。

巴魯赫說，輝達即將開始大量生產Blackwell圖形處理晶片，「未來12至15個月其出貨量基本上將翻倍，同時將看到平均銷售價格上升帶來的好處」。

此外，Rosenblatt證券將輝達目標價從215美元上調至240美元，指出輝達執行長黃仁勳在近期GTC大會上預期Blackwell晶片訂單在2026年將超過5000億美元。分析師卡西迪（Kevin Cassidy）指出，「我們對輝達AI平台迅速擴展至大規模資料中心以外的其他市場，印象深刻」。

輝達11月19日發表財報前，市場樂觀情緒持續高漲。上週其他科技巨頭的財報印證輝達主要客戶，包括微軟、Meta、Alphabet與亞馬遜，全都持續在AI領域上投入大量支出。

