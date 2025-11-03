輝達股價報喜！美核准微軟向阿聯出口輝達先進AI晶片

微軟3日表示，已取得美國商務部核發的出口許可證，可以向阿拉伯聯合大公國（UAE）出口輝達的先進人工智慧（AI）晶片。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕CNBC報導，微軟3日表示，已取得美國商務部核發的出口許可證，可以向阿拉伯聯合大公國（UAE）出口輝達（Nvidia）的人工智慧（AI）晶片，此舉可能會加速這個波斯灣國家雄心勃勃的AI發展目標。3日輝達股價盤前電子交易大漲1.9%，台積電ADR也上漲0.6%。

微軟指出，其是美國總統川普政府上任以來，第1家獲得商務部核發這類出口許可證的公司，商務部今年9月核准發放許可證，是基於該公司「更新和嚴格的技術保障措施」。

這些出口許可證使微軟能夠輸出相當於60400個額外的輝達A100晶片，其中包括更先進的 GB300圖形處理器（GPU）。

微軟在其官方部落格發文指出：「雖然這些晶片性能強大，數量也龐大，但更重要的是它們對阿拉伯聯合大公國產生的積極影響。我們正在利用這些GPU，為用戶提供來自OpenAI、Anthropic、開源供應商、以及微軟自身的高級AI模型。」

微軟總裁史密斯（Brad Smith）在阿布達比舉行的ADIPEC會議上受訪表示，阿拉伯聯合大公國和美國政府之間存在著「非常重要的」關係，這種關係跨越了多屆政府。

史密斯指出：「我們非常感謝商務部長盧特尼克，感謝他為我們爭取到出口許可證所做的努力。這也建立在我們與國務卿魯比歐與民主黨人的關係之上。這需要兩黨合作，我們始終牢記這一點。」

微軟也宣布，將增加在阿拉伯聯合大公國的投資，到2030年年底，其在阿拉伯聯合大公國的總投資將達到152億美元（新台幣4687億元），其中包括對該國AI公司G42的15億美元（新台幣463億元）股權投資，以及超過55億美元（新台幣1696億元）的資本支出，用於擴大微軟在該地區的AI和雲端基礎設施項目。

史密斯說：「我們正在大力投資信任，我認為正是技術、人才和信任的結合，才使得阿拉伯聯合大公國在AI、技術等領域，乃至整個經濟的未來，都蓬勃發展起來。」

