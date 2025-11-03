世界上最長航班讓乘客坐19小時 因有「這能力」超驚人 並不提供經濟艙

高級經濟艙為乘客提供一系列升等服務，旨在提升長途飛行的舒適度。更寬敞的腿部空間、可調式頭枕和腳踏讓旅客可以盡情舒展身體。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕世界上航行時間最長的航班連接美國和亞洲，乘客需要在座位上待上近19個小時，這架飛機有著特殊改裝燃油系統，燃油容量達到超驚人的2萬4000公升，所以可以順利完成任務；並且飛機上不提供經濟艙。

目前，世界上最長的長途航班是由新加坡航空公司從紐約甘迺迪機場飛往新加坡樟宜機場的航班所保持。

請繼續往下閱讀...

這條於2018年開通的航線全長9537英里，飛行時間為18小時50分鐘。該航線由新加坡航空公司最先進的A350-900ULR飛機執飛，該機型能夠不間斷飛行超過20小時。

由於採用了特殊改裝的燃油系統，這架飛機能夠飛行這麼長時間，該系統將飛機的總燃油容量提升到了驚人的2萬4000公升。

然而，並非所有旅客都能輕鬆搭乘這趟破紀錄的航班。新加坡航空在這條航線上不提供經濟艙服務。乘客可以選擇67個商務艙座位、或94個高級經濟艙座位，確保在近19小時的飛行中享受更舒適的旅程。

高級經濟艙為乘客提供一系列升等服務，旨在提升長途飛行的舒適度。更寬敞的腿部空間、可調式頭枕和腳踏讓旅客可以盡情舒展身體，此外，全程還提供降噪耳機和機上Wi-Fi等便利設施。

對於搭乘商務艙的乘客來說，體驗更加奢華。座椅的設計旨在提供最大的私密性，並且可以完全放平，變成一張舒適的床，讓乘客在近19個小時的飛行中能夠更舒適地休息和睡眠。

新加坡航空表示，A350-900ULR旨在為乘客提供「更舒適的旅行體驗」。這架飛機配備了一系列額外功能，包括更高的天花板、更大的窗戶和專門設計的照明，旨在減少時差反應。

該航空公司還表示，飛機的新型碳複合材料機身有助於改善乘客的整體空氣品質。

這條航線的機票價格不菲，只有最富有的旅客才能負擔得起。紐約飛往新加坡的商務艙和高級經濟艙機票價格通常高達五位數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法