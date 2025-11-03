不是只有ASML！荷蘭蔬果出口量比肩中國 驚人數量曝光

聯合國數據顯示，荷蘭去年蔬果出口量大幅攀升。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭半導體設備巨擘ASML是台灣等國晶片產業的神隊友，該國不只ASML知名，蔬果出口量也非常驚人。外媒引述聯合國統計顯示，2024年全球新鮮水果和蔬菜出口量達1.48億噸，荷蘭、中國、西班牙登世界領先蔬果出口國，荷蘭去年出口量達1340萬噸，與中國並駕齊驅，年增達18%。

《Fruit net》3日報導，聯合國商品貿易統計資料庫按產品和貿易夥伴，彙整詳細的年度和月度全球貿易統計數據，供各國政府、學術機構、研究機構和企業使用。聯合國統計司彙編的貿易數據涵蓋約 200 個國家，佔全球商品貿易的 99% 以上。

根據西班牙水果和蔬菜生產商和出口商協會（Fepex）彙整聯合國統計數據顯示，2024年全球新鮮水果和蔬菜出口量達1.48億噸，比2023年的1.46億噸增加2%。去年荷蘭，中國及西班牙位居世界領先的水果和蔬菜出口國。

中國的出口成長20%，從2023年的1110萬噸增加到1340萬噸；荷蘭的出口量去年增長 18%，從 1100 萬噸增至 1340 萬噸，部分是由於其他國家的農產品轉口貿易所致；西班牙的出口量增加 9%，從 1100 萬噸增至 1200 萬噸。

2024年墨西哥是世界第四大水果和蔬菜出口國，出口量為1130萬噸，比前一年下降了6%。厄瓜多2024年出口量為650萬噸，排名第五，較上年同期大幅下降12%，但聯合國商品貿易統計資料庫指出，其2023年730萬噸的數據尚未最終確定。

