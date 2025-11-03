自由電子報
豐興拍板廢鋼每噸漲200元 鋼筋、型鋼本週平盤

2025/11/03 20:38

豐興有鑑於國內廢鋼行情與國際價差略大，管理層今日拍板本週國內廢鋼每公噸調漲200元。（資料照）豐興有鑑於國內廢鋼行情與國際價差略大，管理層今日拍板本週國內廢鋼每公噸調漲200元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電爐大廠豐興（2015）有鑑於國內廢鋼行情與國際價差略大，管理層今日拍板本週國內廢鋼每公噸調漲200元，鋼筋、型鋼則與上週持平，價格調整後，本週廢鋼收購價為每公噸8000元，鋼筋基價1.62萬元，型鋼牌價則為2.3萬元。

豐興指出，國際廢鋼報價持穩是本週國內廢鋼價格調漲的考量因素，以追趕海外行情。目前鋼筋市場依然疲弱，但上週各家鋼廠做出讓利，以優惠價接單，成功催出成交表現，有所紓解訂單荒。

關於小鋼胚，國際價格堅挺，台灣鋼廠壓價不成，且成本仍然高掛，因此本週鋼筋基價雖未調整，但取消相關購買優惠，恢復原價接單。型鋼方面，10月已針對市場預期調教牌價，本週維持平盤。

談到國際行情，豐興表示，美國大船廢鋼、日本2H廢鋼本週皆無報價，美國貨櫃廢鋼本週報價持平為每公噸300美元（約新台幣9256元），澳洲鐵礦砂上漲至每公噸106.3美元（約新台幣3279元）。

豐興觀察，美中貿易戰看似趨緩，且中國官方持續推動反內卷政策，當地半成品與成品上週價格均有上漲，帶動鐵礦石成品隨之上修價格。美廢雖有土耳其持續壓價，但效果不佳，所幸收集成本高掛，且冬季成本有撐，報價依舊堅挺。

豐興提到，日本東京製鐵持續調漲大部份地區的廢鋼收購價，對亞洲出口報價走監，但整體亞洲地區的還是需求疲弱、成品價格緩跌，因此無力採購高價日廢，上週日本對台無報價。

