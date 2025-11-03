長聖生技10月營收創新高 明年再生醫療雙法上路可望受惠

長聖10月營收創新高，看好再生醫療雙法明年上路，公司可望受惠。圖右為長聖董事長劉銖淇、左為總經理黃文良。（長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療公司長聖國際生技（6712）今公告10月合併營收達1.11億元，月增22%、年增12%，營收創下單月新高。累計1至10月合併營收7.73億元，年增12.3%。法人預期，隨《再生醫療雙法》於2026年元旦正式上路，長聖在細胞與外泌體治療的深耕布局下，將迎來政策紅利與市場成長契機。

法人指出，再生醫療雙法上路，長聖三大產品線最直接受惠，《再生醫療法》與《再生醫療製劑條例》預定2026年1月1日施行，未來若治療對象屬於危及生命或嚴重失能疾病，且完成第二期臨床並具安全性與初步療效，即可申請五年期「暫時性藥證」，提前進入市場應用。長聖指出，公司目前三大核心產品線均屬此法受惠範疇。

三大產品包括鎖定難治型實體腫瘤（包含MSS型大腸直腸癌、膠質母細胞瘤、三陰性乳癌與非小細胞肺癌）的CAR001；UMSC01臍帶間質幹細胞，治療多發性硬化症（MS）與急性心肌梗塞（AMI）兩項適應症均已進入Phase IIa臨床試驗；外泌體平台（dEV／iEV）為全球首創具神經靶向性與可穿越血腦障壁（BBB）的外泌體藥物平台，主攻帕金森氏症與阿茲海默症等神經退化性疾病。

長聖表示，《再生醫療雙法》上路後，將為國內再生醫療產業帶來制度性紅利，推升臨床發展、投資動能與產業鏈升級。

