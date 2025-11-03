台積電運動會本周六將登場 AI教主黃仁勳可望以貴賓致詞

台積電（2330）今發出11月8日舉辦台積電運動會的媒體邀請函，輝達執行長黃仁勳將首度來台參加。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）今發出11月8日舉辦台積電運動會的媒體邀請函，AI教主輝達執行長黃仁勳將首度來台參加，由活動流程規劃貴賓致詞可看出端倪；這也是台積電首度有國際大客戶參與公司運動會，預期身價「5兆男」的黃仁勳就屆時將是運動會矚目焦點，愛吃台灣小吃與美食的他，勢必也會偕同台積電慈善基金會董事長張淑芬逛園遊會美食攤。

台積電運動會將於本周六（8）在新竹縣立體育場舉行，媒體受邀請才能參加，今年活動流程最特別是大會主席致詞之外，還有貴賓致詞，但沒有安排創辦人張忠謀致詞；台積電公關窗口未證實黃仁勳將會來參加運動會，僅回應有關貴賓的安排，還在協調與確認中。

請繼續往下閱讀...

台積電創辦人張忠謀、夫人張淑芬已確定要參加今年運動會，他視運動會為一年最興奮的一天；張忠謀的最佳戰友、台積電董事曾繁城夫婦也會出席運動會，服務過台積電一些高階主管今年也再度受邀「回娘家」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法