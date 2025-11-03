黃仁勳的三處豪宅 從加州到夏威夷「令人印象深刻」

輝達執行長黃仁勳也將他的財富投資於各種不同的企業和公司，同時將相當一部分財富投入房地產，在從夏威夷到加州，積累了令人印象深刻的房產組合。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕就像身價超過500億美元的「超級億萬富翁」俱樂部中的其他成員一樣，輝達執行長黃仁勳也將他的財富投資於各種不同的企業和公司，同時將相當一部分財富投入房地產，在從夏威夷到加州，積累了令人印象深刻的房產組合。

黃仁勳個人淨資產隨輝達股價上漲飆升。根據彭博億萬富翁指數，他目前是全球十大富豪之一，估計財富達1740億美元。

房地產網站Realtor.com揭露黃仁勳這位科技巨頭的豪華房地產投資組合。他在舊金山、矽谷和夏威夷都擁有房產。

2017年，黃仁勳豪擲3800萬美元，在舊金山黃金海岸社區購買了一座佔地廣闊的豪宅。根據Realtor.com看到的房產記錄顯示，該住宅與Riva LLC 有關聯，該公司由稅務律師Michael A. Chojnacki管理，他負責黃仁勳和他的妻子Lori的財務。

這棟位於太平洋高地社區的豪華住宅佔地11400平方英尺，擁有弧形屋頂、金門大橋全景以及許多臥室和浴室。這座石灰岩豪宅擁有一個大露台、一個三車位車庫、兩個酒窖、一個戶外廚房、一個電梯、一個劇院和一個健身房。開發商Marble Management先前告訴《 華爾街日報》 ，該住宅的建造耗時近四年。

黃仁勳此前在加州聖荷西擁有兩套入門級住宅。第一套面積為1500平方英尺，有三間臥室，於1988年以18萬5000美元的價格售出，就在他創立輝達的5年前。

在加州的其他地方，這位科技巨頭在洛斯阿圖斯（Los Altos）擁有一處豪華住宅，距離輝達總部聖克拉拉縣（ Santa Clara）僅15英里。

他於2003年以690萬美元的價格購入了這處房產。該房產面積超過7000平方英尺，擁有六間臥室。這棟優雅的兩層別墅擁有鬱鬱蔥蔥的花園景觀，和度假村風格的游泳池。

為了進一步擴充他奢華的房產組合，黃仁勳還在2004年於夏威夷毛伊島（Maui ）南岸購買了一處房產。這棟住宅位於威雷亞度假村內，度假村大門內還有其他14處房產，佔地 10.5 英畝，臨海而建。

這棟房子有七間臥室，建於2008年。黃仁勳花了780萬美元買下了這處房產。該物業佔地8000平方英尺，周圍綠樹環繞。2023年，毛伊島遭遇致命的野火，輝達發言人當時表示，黃氏家族「為當地的救災工作捐贈了大量資金」。

