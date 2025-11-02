黃仁勳訪韓揪吃炸雞竟獨漏「他」 外媒爆內幕

黃仁勳訪韓，邀請三星電子會長李在鎔（左）、現代汽車集團會長鄭義宣（中）和在首爾一家炸雞店共進晚餐。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳睽違15年訪韓，10月30日在首爾江南韓式炸雞店與三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣，邊吃炸雞邊喝燒啤，被形容是「炸雞啤酒高峰會」。眼尖人士發現獨缺輝達在韓第一HBM（高頻寬記憶體）供應商SK集團會長崔泰源，外媒指出，崔因行程與時間安排的問題未參與。

黃仁勳10月30日在首爾邀請三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一同聚餐，地點選在當地知名的「Kkanbu Chicken」炸雞店暢談，三人一起吃炸雞喝啤酒，意外帶旺雞肉概念股。韓國家禽加工業者 Cherrybro 的股價隔天衝上30% 的漲停板，成交量約為平日的 200 倍。

三巨頭同框穿搭也成網友熱搜焦點，黃仁勳堅守其「科技圈搖滾巨星」的經典造型風格，穿著他招牌的黑色皮衣，與Burberry印有TB Logo的黑色棉質短袖T恤；三星電子會長李在鎔當天穿著來自LANSMERE的灰色人造麂皮藍騰（blouson）外套，此款單品出自三星物產（Samsung C&T）旗下高端男裝品牌的頂級系列，售價為89萬韓元，現代汽車集團會長鄭義宣則選穿義大利奢華設計師品牌Brunello Cucinelli出品的鵝絨麂皮背心，價格約為500萬韓元。

輝達執行長黃仁勳宣布與SK集團會長崔泰源（右）合作建立南韓最大AI工廠。

不過，眼尖網友發現，這場被稱為「炸雞啤酒高峰會」竟然獨缺1人，那就是輝達在韓第一HBM（高頻寬記憶體）供應商SK集團會長崔泰源，引發揣測。

根據《南華早報》2日報導，崔泰源缺席並非因商業外交遭到冷落，主要是行程與時間安排的問題，而且這場聚會也不是正式的韓企會議。

報導稱，崔泰源正在距離首爾約250公里外的慶州，為APEC企業領袖峰會做最後準備，因行程緊湊、交通往返不便，無法出席。SK集團後來證實，崔泰源隔日（10/31）已與黃仁勳舉行正式會晤。

報導說，SK集團會長崔泰源雖未出現在聚會中，SK海力士卻是真正贏家。當其他人還在舉杯吃炸雞時，SK海力士已奪下南韓AI未來的主導權。

10月31日APEC峰會上，輝達宣布與SK集團合作建立南韓最大AI工廠，預計2027年底完工，配置逾5萬顆GPU，鞏固SK海力士在全球AI供應鏈的核心地位。正如1位網友所言：「SK海力士不在照片裡，但在GPU裡，他們做得很好。」

