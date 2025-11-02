越南榴槤「破盤崩價」解危？ 每天400多輛卡車輸中

越南目前擁有近4萬5000公頃榴槤種植面積，其中2萬6000公頃已完成採摘。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕經過因品質檢驗技術問題導致的供應中斷後，越南對中國榴槤出口已恢復正常，每天約有400輛卡車通過邊境口岸。

據越南植物保護部門主任黃晉達（音譯，Huynh Tan Dat）稱，目前每天約有200-250輛卡車從諒山省過境，100-150輛卡車從老街省過境，50輛卡車從芒街省過境。

日前多樂省榴槤協會主席黎英忠（Le Anh Trung）指出，自10月11日起，負責榴槤出口化學殘留檢測的機構暫停收樣，且遲未公布已檢測批次的結果，使企業無法取得出口所需的合格證明。受此影響，大約2000個貨櫃的榴槤滯留在倉庫，包裝廠與邊境檢查站長達10至15天，出口商面臨重大損失。

針對榴槤對中國出口，有些人將延誤歸咎於設備維護的需要，而另一些人則表示他們的許可證需要更新，由於最近的變化，這個過程變得比以往更慢。

對此，農業和環境部調動專門單位與中方協調解決每一個技術難題，目標是「確保任何貨物的運輸不會因技術程序而中斷」。它責成品質、加工和市場開發部審查各實驗室的能力，並派遣專家提供支援。

該部門命令相關單位最大限度地調動所有合格單位處理積壓的樣品，以確保今年約15萬公頃榴槤（產量超過150萬噸）的消費。

越南目前有24個獲得中國海關認可的檢測實驗室，每天總檢測能力約3200個樣本，足以滿足實際需求。

越南目前擁有近4萬5000公頃榴槤種植面積，其中2萬6000公頃已完成採摘，預計產量達到39萬噸，比去年增加了3萬噸。農場收購價為每公斤6-7千越南盾（約台幣7-8千元），略低於去年，但對種植戶來說仍然有利可圖。

上周一名果農擁有3公頃榴槤園，種植約500棵榴槤樹。他指出，照顧果園每年需投入約6億越南盾（台幣72萬元），如今卻只能以合約價格四分之一出售。

另一位農民也透露，原先批發商開價每公斤8.2萬越南盾（約台幣98.4元），交易取消後，現在只能以每公斤2萬至2.5萬越南盾（約台幣24至30元）出售，價格暴跌約七成五。

