自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

兼職工作遇職災 該找哪家公司申請給付？投保薪資能合併領？

2025/11/02 15:15

勞工因執行職務而致傷害或職業病，應由「事故發生當時的投保單位」檢附相關書件，申請職災保險傷病給付。（示意圖，資料照）勞工因執行職務而致傷害或職業病，應由「事故發生當時的投保單位」檢附相關書件，申請職災保險傷病給付。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕勞工A有一份正職工作，因上月小孩出生，擔心生活開銷變大，於是又找了一份兼職工作增加收入。未料，勞工A在兼職公司上班沒幾天，就發生了職災事故。勞工A想問：自己在兩家公司都有加勞保，是否能同時向兩家公司請領職災保險傷病給付？另外也好奇，請領職災給付，投保薪資能否合併計算呢？

根據規定，被保險人如因執行職務而受傷或罹患職業病，應由「事故發生當時的投保單位」檢附相關書件，申請職災保險傷病給付。因此，勞工A只能在發生職災的「兼職公司」申請職災保險傷病給付，不能同時向兩家公司請領。

規定也指出，若被保險人在同1月份有2個以上的月投保薪資，在計算職災給付平均月投保薪資時，將以「投保薪資最高的那一家」為準，並與其他月份的月投保薪資一同平均計算。

假設勞工A正職工作月薪為4.5萬元、兼職工作月薪為3萬元，那在計算職災給付平均月投保薪資時，將以「正職工作月薪為4.5萬元」為準，並與其他月份的月投保薪資一同平均計算。

簡而言之，職災發生在哪家公司，就由那家公司負責申請職災給付；而投保薪資則採最高薪資計算，保障勞工不吃虧。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財