移工留才久用遭質疑讓仲介收買工費 勞動部：最重可停業

勞動部指出，移工轉任外國技術人力後，若雇主未依契約給付薪資，或有給薪低於規定薪資標準時，外國技術人力可向1955勞工諮詢申訴專線申訴。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕移工團體今批評「移工留才久用方案」，讓升級的決定權掌握在雇主手裡，工人薪資難以實質提高、仍無法自由轉換雇主，也要承受更重的工作壓力與仲介費負擔，反而讓仲介可收取「買工費」。對此，勞動部表示，若有相關情事，可打1955專線申訴，查證屬實最重可要求仲介停業，根據統計，今年1至8月已開罰8家，其中6家停業。

勞動部說明，為避免單純延長或取消移工在台工作年限，導致資深移工長期在台工作卻無法轉換身分及銜接我國技術移民制度，自2022年4月起推動「移工留才久用方案」，具經驗與技術能力的資深移工，可透過雇主以較高薪資聘僱從事中階技術工作，協助逐步銜接我國移民制度。自2022年4月底起至2025年9月底，已有5.7萬名資深移工轉任為外國技術人力，平均每年增加1.6萬餘人。

請繼續往下閱讀...

勞動部指出，移工轉任外國技術人力後，若雇主未依契約給付薪資，或有給薪低於規定薪資標準時，外國技術人力可向1955勞工諮詢申訴專線申訴。另，勞動部於聘僱效期展延時，也會主動查核其薪資所得，若經查違規屬實，將依規定裁處限令雇主給付薪資及管制後續申請案，並同意外國人轉換新雇主及由公立就業中心媒合中階技術工作。此外，外國技術人力聘僱3年期滿，可與雇主合意續聘展延或轉換新雇主；聘期未屆滿前，外國技術人力也可與原雇主、新雇主三方合意轉換，聘期中也有轉換雇主選擇自由。

勞動部強調，鼓勵雇主直接聘僱、減少移工經濟負擔，是既定重要政策，並自2024年7月起推動「直聘服務效能提升精進方案」，2026年規劃除現有台北直聘中心外，將增設服務據點，於服務據點配置雙語翻譯及轉換承接服務人員，將整合直聘及轉換服務，並提供中階技術人力及雇主更好的媒合轉換服務。

為強化政府在外國人聘僱過程的角色及功能，降低外國人來台所需負擔費用，勞動部指出，行政院院會已於今年10月30日通過「跨國勞動力精進方案」，最快於2026年1月實施，並透過成立跨國勞動力延攬中心及布局海外據點，專責處理引進跨國勞動力相關事宜，提供外國技術人力招募、技能測驗及聘僱等服務，具體落實國對國直接聘僱。勞動部理解政策執行中存在需改善之處，將透過修訂規定、加強訪查、完善申訴機制，確保中階政策真正提升移工勞動條件，並持續完善制度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法