黃仁勳喊「大家都過來吃！」韓炸雞總店訂單爆增不得不暫停營業

2025/11/02 14:26

日前黃仁勳、三星電子董事長李在鎔和現代汽車集團董事長鄭義宣在韓國進行「炸雞啤酒會」，炸雞店Kkanbu Chicken總店備受關注。（韓聯社/法新社）日前黃仁勳、三星電子董事長李在鎔和現代汽車集團董事長鄭義宣在韓國進行「炸雞啤酒會」，炸雞店Kkanbu Chicken總店備受關注。（韓聯社/法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳所到之處，都能引起人潮矚目，他所造訪過的餐飲店也成為民眾追逐的焦點。日前黃仁勳、三星電子董事長李在鎔和現代汽車集團董事長鄭義宣在韓國的「炸雞啤酒會」，由於備受關注的炸雞店Kkanbu Chicken總店受益黃仁勳的加持，訂單爆量激增，因而暫時​​關閉營業。

韓國媒體報導，根據Kanbu Chicken 2號消息，位於京畿道龍仁市水枝區的Kanbu Chicken首家分店「Kkanbu Chicken城福店」將於11月1號和2號週末暫時關閉兩天。

城福店透過店鋪公告宣布：「由於訂單量超出預期，為確保服務順暢，本店將於1日（週六）至2日（週日）暫停營業。」 公告補充道：「由此造成的不便，敬請諒解。我們將以更優質的產品和服務回歸。」

10月30日，黃仁勳邀李在鎔、鄭義宣在首爾江南炸雞店吃飯，並舉行了一場炸雞啤酒會，引起了廣泛關注。黃仁勳親自挑選了聚會地點」，並表示：「我喜歡和朋友們一起享用炸雞啤酒，他還補充道：「Kanbu Chicken是理想的聚會場所。」

訂單大增 一些分店關閉外帶平台

雞肉和啤酒聚會結束後，他告訴市民們：「這太美味了！」「大家都過來吃！」他甚至親自把雞肉分發給那些為了見他而沒吃晚飯的市民。

在那次雞肉會議之後，人們對Kkanbu Chicken的興趣瞬間飆升。Kkanbu Chicken曾在Baedal Minjok和Coupang Eats等主流外送平台的即時搜尋排名中名列前茅。有些餐廳分店不堪重負，訂單如潮水般湧來，甚至不得不徹底關閉他們的外帶平台。

