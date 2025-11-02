台積電領軍10月台股大漲 法人看11月續強

台積電領軍、10月台股大漲，法人看11月續強。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕權值王台積電（2330）10月強勢上漲近15%、股價站上1500元大關，連帶台股10月大漲2412.81點，寫下史上最佳10月紀錄，也創下台股史上單月第二大漲點，不僅站穩2萬8000點大關之上，大盤也維持5日均線之上。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，展望11月，在部分美國科技大廠繳出亮眼財報、川習會帶來良好結果、輝達GTC大會釋出利多、第四季旺季行情啟動等多方因子支持之下，有利於台股進入11月持續保持多頭態勢，惟須留意因技術面短線出現正乖離大，若市場出現不如預期消息，則出現行情波動的可能性上升，預料大盤將呈現高檔盤堅向上。

野村投信表示，雖然高檔震盪與獲利了結壓力存在，但只要10日均線不破，台股多頭趨勢仍在，聚焦AI伺服器供應鏈（如散熱、機殼、電源模組、PCB）留意低基期補漲股電力股與航運股也出現轉強跡象。

元大投顧則分析，上週五台股以高盤開出，各類股輪番點火，包括印刷電路板、功率放大器、網通以及機電族群人氣匯集，不過，近期很夯的被動元件、記憶體紛紛走弱，尤其航運股在美中大和解下，竟只有一日行情，台積電尾盤也出現殺盤，元大投顧認為，台股多頭氣勢如虹，再創歷史新高2萬8527點，指數沿著5日均線向上推升，目前為止多頭架構穩健，唯一顧忌為技術指標乖離太大，必須提防隨時回檔修正，另外若是上攻，則應追蹤5日均量，不宜發生萎縮。

