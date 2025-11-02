台股迎史上最強10月 15檔ETF漲贏大盤

台股史上最強10月!15檔ETF單月漲幅超過10%。（資料提供:Lipper）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股10月大漲2412.81點，漲幅高達9.34%，上演史上最強10月!其中，排除主題型、槓桿型ETF後，高達15檔ETF單月漲幅超過10%、漲贏大盤，若在排除2檔日股ETF外，也還有13檔台股ETF漲贏大盤，且以市值型居多。

根據Lipper統計資料顯示，觀察10月單月ETF表現（排除主題型、槓桿型ETF），元大日經225（00661）漲幅近16%排名第一，其次為主動統一台股增長（00981A）15.48%、中信小資高價30（00894）排名第三、漲幅達13.45%，其餘包括國泰日經225、主動野村台灣50、富邦台50、元大台灣50等表現都優於大盤漲幅。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，輝達GTC大會盛大開幕，執行長黃仁勳演講內容涵蓋強化通訊領域合作、結合量子運算推出NVQLink、GPU需求強大、至2026年底前Blackwell加上Rubin銷售達5000億美元等，再度激勵台股AI概念股近期強勢表現。

野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德也表示，儘管過去半年面臨多次利空考驗，台股指數仍穩步突破新高，在AI技術加速落地的背景下，市場對經濟展望與企業獲利的樂觀預期已成共識，而外資回流與內資撐盤則成為推升行情的關鍵動能，隨著聯準會啟動降息循環，資金環境有望進一步寬鬆，看好台股再創新高，在此趨勢下，建議聚焦布局具備技術優勢與穩定訂單的主流廠商。

