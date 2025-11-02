蘋果財報亮麗 10檔台股受惠股出列

蘋果財報亮麗!10檔受惠股出列。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕蘋果（Apple）公告最新財報數字，結果均高於市場共識且營收獲利明顯成長；法人認為，蘋果營運亮麗將持續增加AI投資布局，預料10檔台股蘋概股將受惠，包括台積電（2330）、臻鼎（4958）、華通（2313）、全新（2455）、瑞儀（6176）、新日興（3376）、廣達（2382）、鴻海（2317）、大立光（3008）。

法人分析，蘋果受惠於iPhone系列熱銷、MacBook Air銷售成長以及Services 持續成長，再加上新興市場營收創新高，預期明年首季營收年增10-12%、毛利率47%-48%，而營收成長動能將來自AI與Service，且iPhone17需求超預期，惟關稅成本及全球政策變動為潛在風險，蘋果也持續基礎設施投資以維持長期競爭力。

元大投顧認為，iPhone及MacBook Air熱銷，且預期下季營收展望年增11%，對台廠來說受惠出貨提升及持續規格升級，相關廠商如台積電（A19及M5晶片效能提升）、臻鼎、華通（PCB規格改款）、大立光（鏡頭畫素）、玉晶光（鏡頭畫素）、晶技（石英元件隨新晶片升級）、全新（PA）、瑞儀（背光規格）、新日興（Hinge）、廣達、鴻海（MacBook 及iPhone 代工）蘋概股皆受惠。

元大投顧也分析，目前蘋果全球各地銷量均增長，且新興市場最大，預料蘋果今年資本支出因AI及私有雲運算基礎建設投資大增35%，未來相關AI創新有機會帶動未來成長動能。

