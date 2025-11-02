免驚晶片會斷供！安世中國：目前庫存充足 供應鏈安全可靠

近期，荷蘭與中國就安世半導體（Nexperia）控制權的爭議，引發市場對車用晶片供應鏈的擔憂。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近期，荷蘭與中國就安世半導體（Nexperia）控制權的爭議，引發市場對車用晶片供應鏈的擔憂。安世中國今（2日）稍早發出公告，向客戶喊話信心，表示公司庫存充足，可滿足至年底甚至更長時間的訂單需求，供應鏈安全可靠。

綜合媒體報導，安世中國今稍早在中國微博公眾號發布《安世中國致客戶公告函》，指荷蘭總部日前以「中國管理層近期未能遵守約定的合同付款條件」為由，單方面決定自10月26日起停止向位於東莞的封裝測試工廠（ATGD）供應晶圓，安世中國對此感到極為震驚並強烈反對。

安世中國批評荷蘭總部的指控屬於惡意抹黑，安世中國並不存在違約行為；反而荷蘭總部目前尚欠ATGD貨款高達10億元人民幣（約新台幣43.27億元）。

安世中國又指，荷蘭總部相關管理層在決策過程中嚴重失職，將個人利益置於公司整體利益之上，違反職業操守與公司治理要求，應對公司及員工造成的損失依法承擔責任，並批評荷蘭總部單方面停止供貨的做法，完全忽視客戶利益，違反合約及商業合作原則，破壞客戶信任，屬極不負責任的行為。

對於外界對車用晶片供應鏈的擔憂，安世中國表示，目前公司已備有充足的成品與在製品庫存，可穩定滿足客戶至年底甚至更長時間的需求。

且為確保供應的長期穩定與韌性，安世中國亦已啟動多套備選方案，加快驗證新晶圓產能，並有信心在明年實現無縫銜接，全面滿足客戶需求。

