11月48檔ETF除息秀登場 全台首檔主動式ETF迎首次配息

〔記者張慧雯／台北報導〕11月共48檔ETF上演除息秀，其中，最受外界矚目的就是全台首檔主動式ETF「野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）」迎來首次配息，00980A預計11月18日除息日，11月17日為最後買進日，同時，配息發放日則訂於12月12日。

主動式ETF今年募集以來報酬率表現優異，且今年下半年以來，台股ETF除息後幾乎檔檔都能填息，也吸引不少投資人選擇除息前進場。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，自4月低點以來，外資買超台股已逾6000億新台幣，推升台股屢創新高。若進一步觀察外資淨匯入金額，自2023 年以來已累積超過3兆元，顯示外資對台灣市場的信心持續提升，他認為，外資回流不會只是短期現象，隨著資金持續流入，看好台灣市場將持續升溫。

其他除息的ETF還包括富邦台50（006208）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣價值高息（00940）等；而募集金額破紀錄的00940維持每單位0.04元，預計11月6日除息，12月1日發放配息，統計00940成立以來，加上此次配息累積配發0.66元，今年以來每次配息後皆有於盤中順利完成填息。

若進一步統計高股息ETF報酬率，自4月9日台股反彈以來，0056排名第一、00940排名第二，報酬率雙雙都超過三成以上、表現亮麗；法人分析，台股持續創新高突顯0050投資價值，至於高股息ETF則主要著重於穩定配息的個股，成分股具備相對高殖利率特色，建議投資人可採市值型+高股息ETF參與台股投資，參與成長並同步增加現金部位效益。

