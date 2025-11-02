羅伯特清崎示警：大規模崩盤即將到來 數百萬人將血本無歸

理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）示警，一場大規模崩盤即將到來。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）週六（11月1日）在社交平台X發文警告，一場大規模崩盤即將開始，數百萬人將因此血本無歸。

綜合媒體報導，羅伯特清崎並未具體說明崩盤何時發生或以何種方式發生，但他敦促投資者趕快保護自己，稱投資白銀、黃金、比特幣、以太幣的人會比較安全。

羅伯特清崎發文一出，引發網友熱議，有許多網友質疑「崩潰的原因是什麼？」、「你每年都這麼說，但每年都錯了，哈哈」、「說一千遍總有一天你會得到證明，對吧？」、「黃金和白銀保護不了你。把所有投資都變現，然後藏在地下掩體裡。」、「每次循環，這個人他（羅伯特清崎）都會大喊末日，然後比特幣翻三倍。」等。

但也有人支持羅伯特清崎觀點，稱「他（羅伯特清崎）絕不是唯一一個預言經濟末日的人。他是在警告你們，別再犯傻了。去查查巴菲特指標現在的值，再看看它在1929年會是多少。」、「我幾週前就開始預測了。降息已經開始了。就像2000年、2007年和2020年那樣…就在市場分別下跌49%、56%和35%之前。我的訊號線也出現了背離，超級趨勢指標在紅綠之間來回切換。這不是危言聳聽，這是歷史的預兆。」等。

