AI需求旺 台積電先進製程2026年起連漲四年

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體業界傳出，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）於9月起陸續向客戶通知，將於2026年起對先進製程包括5奈米、4奈米、3奈米及2奈米以下節點，實施連續4年的價格上漲計畫；這是台積電因應全球AI需求先進製程強勁，首度啟動連續4年漲價行動。

台積電則不回應漲價傳言。業界雖未說明台積電漲價漲幅多少？但市場調查機構指出，隨著全球通貨膨脹盛行，加上台積電海外建廠與生產成本提高，為了維持高毛利率，預估2026年起台積電先進製程價格將上漲約5-10%。

台積電挾製程技術領先、生產卓越與客戶信任的三大競爭優勢，通吃AI晶片訂單，今年第三季先進製程比重高達74%，其中，5奈米占達37%、3奈米占達23%。相較於2024年先進製程約占69%，市場預估台積電2025年先進製程營收占比將達75%左右。

