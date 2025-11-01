巴菲特滿手現金11.7兆元創新高 外媒曝等待買股時機

股神巴菲特的波克夏海瑟威公司第3季現金儲備飆升至3817億美元（台幣11.7兆元），創下新紀錄。（歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特的波克夏海瑟威公司第3季現金儲備飆升至3817億美元（台幣11.7兆元），創下新紀錄。而執行長巴菲特在此期間淨賣出了股票。根據週六公佈的文件顯示，巴菲特拋售價值61億美元（台幣1877億元）的股票。

外媒Investopedia報導指出，波克夏海瑟威創紀錄的現金儲備可能表明，巴菲特正在等待合適的買入時機。投資人認為持有現金和國債收益不大。相反，該公司正在獲得低風險收益，同時可能在等待股市中出現更好的投資機會。

請繼續往下閱讀...

波克夏海瑟威並未宣布股票回購計畫。這是自巴菲特2018年獲得擴大股票回購權限以來，最長的未回購期之一。公司通常會在認為股票被低估時進行回購。

根據波克夏海瑟威週六發布的第3季財報，該公司的現金儲備再創新高。第3季營業利潤為135億美元，高於去年同期的101億美元和上一季的112億美元。利潤成長主要歸功於保險收入的激增。

波克夏海瑟威現金及等價物持有量增至3817億美元，創歷史新高。

波克夏海瑟威是市值最大的公司之一，股價也位居前列。由於備受尊敬的執行長巴菲特即將於年底退休，投資者正密切關注著這家公司。

該集團的現金儲備在第2季小幅下降至3244億美元後再次回升。波克夏海瑟威的大部分現金儲備都投資於短期國債。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法