輝達股價飆升還可上車？黃仁勳吐實話了

輝達執行長黃仁勳近日訪韓，宣布向韓國供應 26 萬台GPU協議後，也談及AI、合作夥伴關係與公司股價等。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳近日訪韓，邀請三星及現代集團老董吃炸雞喝啤酒，帶旺雞肉概念股，韓家禽加工業者 Cherrybro 暴漲 30% 衝上漲停，並宣布與韓企共建「AI大聯盟」。會後舉行記者會讓媒體問好問滿，對於投資人關心現在是否買進輝達的好時機？黃仁勳說，輝達是很棒的投資，「我聽克萊默（Jim Cramer，CNBC知名主持人）說過：持有，不要交易」。

黃仁勳邀請三星電子會長李在鎔（左）、現代汽車集團會長鄭義宣（中）和在首爾一家炸雞店共進晚餐。（法新社）

《韓國先驅報》報導，黃仁勳上週五（31日）晚間在慶州宣布向韓國供應 26 萬個GPU的重大協議後，與媒體進行交流。在回答問題間隙，他喝了幾口可樂，吃了冰淇淋和韓國巧克力零食。

黃仁勳重申三星電子和SK海力士作為「傑出合作夥伴」的重要性，並表示它們的互補優勢對輝達不斷擴展的AI基礎設施業務至關重要。

被問及輝達的股價最近飆升，現在仍是投資人買進的好時機嗎？黃仁勳說，輝達是一項很棒的投資，「我聽克萊默說過：持有，不要交易」。

他說，或許更重要的是從幾個角度來思考輝達。首先，為什麼這項技術如此獨特、如此巨大，以至於全人類花了這麼長時間才發明？AI是世界上最複雜的技術，正因如此，它的機會才如此巨大。

其次，輝達所做的事情非常困難，這就是為什麼只有輝達一家公司在做這件事；第三是公司的品質和品格如何？這是一家幾年前成立並因偶然成功而曇花一現的公司嗎？還是一家透過磨難、韌性和矢志不渝的公司？正是這種品格，使輝達能夠不斷自我革新，保持競爭力，並持續創造未來。

他說，「我喜歡韓國文化的一點是，韓國人個性堅韌，因為這是一個飽經苦難的文化。我敬佩經歷過苦難的人，因為只有經歷苦難才能成就偉大。」

對於Blackwell AI晶片銷中禁令是否解除一事，黃強調，「我們一直希望重返中國市場，我認為輝達在中國的發展勢頭非常好。這符合美國和中國的最佳利益。我希望兩國政府有朝一日能達成共識，讓輝達的技術能夠出口到中國。」

黃仁勳指出，作為一家服務中國的美國公司，難免會擔心國家安全問題，例如軍方可能會以某種方式使用美國技術。但事實上，中國本身也生產大量的GPU。一方面，我認為輝達的技術確實更勝一籌。另一方面，中國的技術已經完全可以應用於軍事領域。「因此，坦白說，我認為擔心美國技術會被解放軍用於軍事用途的說法其實毫無道理，因為他們本身就擁有大量的先進技術。」

黃仁勳也表達了對華為作為強大競爭對手的看法，同時警告低估中國的科技實力是「愚蠢的」。黃說，華為是一家擁有非凡技術的公司，他們主導著全球5G通訊標準和技術，製造出色的智慧型手機和晶片，並且在網路領域也擁有卓越的實力。因此，當他們發布雲矩陣時，「我並不驚訝於他們能夠創造出如此驚人的成果」。

