徹底剔除華為設備 德擬支付電信商700億元進行更換

德國政府考慮支付電信商，以更換華為設備。

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，知情人士透露，德國政府考慮使用公共資金，支付德國電信（Deutsche Telekom）與其他電信業者，以更換中國電信巨頭華為設備。

報導說，德國電信業者一直以來抗拒政府基於安全考量，將中企排除在電信設備之外的努力。德國政府此舉，等同以納稅人稅金進行國家電信網絡的改造，同時也意謂，在德國數位基礎建設上投入額外支出。

消息來源說，具體金額仍在討論中，德國政府是否尋求逐步汰換華為設備，或一次性更換也不明確。一名知情者說，在德國，替換華為設備的成本將超過20億歐元（711億台幣）。

一些知情者透露，德國政府討論的一個方案是，動用國防或基礎建設經費，來支付電信業者。他們說，相關討論仍在進行，細節可能出現變化，協議達成的時間未定。

報導說，歐盟執委會內部的對中鷹派人士時常點名德國，讓「高風險」供應商進入其電信網絡中。英國、瑞典等一些歐洲國家積極將華為徹底排除於其電信網絡之外，但德國與一些國家仍允許廣泛使用華為設備。

華為與中國的中興通訊長期來被美國與歐洲政府鎖定。這些國家憂心，將國家關鍵基礎設施的控制權交由一家與北京關係緊密的中國企業，可能損害國家安全利益。美國過去宣稱華為設備恐被用於間諜活動。華為的主要替代商為瑞典的愛立信與芬蘭的諾基亞。

在多年安全風險的爭論後，德國最終於去年夏季宣佈，2026年起，禁止電信業者在核心網絡中使用中國設備，電信營運商則在2029年底前，必須將中國設備排除在其5G行動網絡的關鍵運作之外。

為了消除網絡安全疑慮，柏林亦要求企業裝置第三方管理系統。電信業者仍允許使用華為設備進行基地台、天線等的無線電存取，這些被認為較不易受到攻擊。

儘管存在政治爭議，但華為對於電信商仍是很有吸引力的夥伴，他們主張，華為的零組件往往比西方替代品，更廉價、品質更優。

