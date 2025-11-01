外媒：輝達在中國陷困境看北京臉色 川普旁觀

輝達與中國的糾紛似乎短期內不會結束。儘管最近人們對Blackwell晶片的合作取得突破抱持希望，但僵局的根源似乎在於北京，而非川普政府。圖為輝達執行長黃仁勳。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕過去幾個月來，中國一直在「避開」輝達的產品，這始於中國監管機構對輝達H2O AI晶片的調查。時至今日，輝達在中國的市佔率已跌至零。由於北京當局不願採用美國的人工智慧技術，輝達進軍中國的進程受阻，中國似乎更傾向依賴國內廠商提供產品的替代方案。

目前美國川普已表示，輝達與中國的問題交由雙方自行協商，美國政府則扮演「仲裁者」的角色。這表明，目前阻礙輝達晶片應用的因素是北京而非輝達。

輝達為中國市場推出的B30A Blackwell晶片顯然已被拒絕，這也完全在意料之中。據悉，該晶片的性能僅為主流Blackwell解決方案的一半，鑑於中國本土人工智慧巨頭的成就，中國有信心避開美國的技術阻礙。

wccftech報導指出，華為近期對其人工智慧晶片產品組合進行了重大升級，推出一系列可與輝達即將推出的Rubin系列晶片相媲美的解決方案。更重要的是，該公司正在轉向完全自主研發的技術，其中包括整合其自主研發的HBM顯存。

其他公司，例如寒武紀和壁仞科技，也在人工智慧運算領域投入大量資金。這意味著中國正在建構一個足以與美國人工智慧技術相匹敵的生態系統，這也是輝達與華為陷入僵局的原因之一。

唯一可能出現突破的情況是輝達向中國市場提供性能更強的B30A配置，但這很難獲得川普政府的批准。因此，可以說輝達在中國人工智慧市場舉步維艱。

