「保母界哈佛大學」畢業生年薪上看522萬 校長不藏全說了

英國諾蘭學院（Norland College）擁有百年歷史，為英國皇室及全球最富有的家庭培訓頂尖保母。（圖取自學校官網）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，英國諾蘭學院（Norland College）擁有 133 年歷史，為英國皇室及全球最富有的家庭培訓頂尖保母。為了具備照顧含著金湯匙出生的小孩，這些保母必須十八般武藝樣樣精通，畢業後年薪約 7.5萬美元（約台幣230萬），工作10年後年薪可達 17 萬美元（約台幣522萬），大約是美國的3倍，被譽為保母界哈佛大學。

《商業內幕》報導，諾蘭學院的吸引力遠不止其悠久的聲譽，該校學生要接受多年的自衛、烹飪、越野駕駛、神經科學、兒童心理學和網路安全等方面的訓練。

英國諾蘭學院（Norland College）校長Janet Rose。（圖取自學校官網）

諾蘭學院校長羅斯（Janet Rose）說，「我們總是聽到有人拿詹姆士龐德（電影《007》王牌特務）和動畫《愛．滿人間》的保母仙女Mary Poppins相遇開玩笑。但這並非全部，我們並非想把她們變成保鑣，而是這些保母接受過培訓，能夠在各種情況下保護她們照顧的孩子，無論風險大小。」

一位名叫愛麗絲的諾蘭校友講述了她曾經遇到一位男人，試圖搶走她照顧的孩子。當時，愛麗絲對他說「你把孩子還給我」，對方拒絕了。所以愛麗絲只好抓住嬰兒車，把孩子從他手裡拉開。愛麗絲坦言，這種情況很可怕，也是家長們聘請諾蘭保母的原因，「因為我們接受過針對這些最壞情況的廣泛培訓」。

校長羅斯還提及，「近期美國市場需求不斷成長，光是在紐約，過去幾年諾蘭就創造了近 100 個工作機會。但我們沒能填補這些空缺，阻礙滿足這項需求的因素之一是美國學生人數不足。不同的家庭有不同的文化和需求，因此，我們希望確保培養出的畢業生能夠滿足這些家庭的需求。」

2021年，諾蘭學院獲得招收國際學生的許可，首屆美國學生預計2026年畢業。國際學生的學費約為每年2.7萬美元（約台幣83萬），與美國一些州外大學的學費相當。畢業後年薪約 7.5萬美元，工作10年後年薪可達 17 萬美元，大約是美國的3倍。儘管保母費高昂，美國富裕家庭對諾蘭保母學院的畢業生趨之若鶩。

