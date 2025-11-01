自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

撫養第一個子女到18歲所需費用 日本曝數據

2025/11/01 17:34

根據日本國立兒童健康與發展中心（NCCHD）的一項調查顯示，在日本，將第一個孩子撫養到18歲大約需要2170萬日圓。（美聯社）根據日本國立兒童健康與發展中心（NCCHD）的一項調查顯示，在日本，將第一個孩子撫養到18歲大約需要2170萬日圓。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據日本國立兒童健康與發展中心（NCCHD）的一項調查顯示，在日本，將第一個孩子撫養到18歲大約需要2170萬日圓（約台幣435萬元），與2009年進行的類似調查相比略有增加，其中生活開支的比例更高。

最新調查於2024年11月進行，調查對象為在某研究公司註冊的小組成員，且其第一個孩子年齡在新生兒至18歲之間的母親。根據4166份有效回覆計算了撫養第一個孩子的成本。

結果顯示，從出生到18年，養育子女的總費用為2172萬7154日圓。如果將儲蓄和保險費用計算在內，這一數字將上升至2570萬1956日圓。

國中畢業前的總費用為1632萬3898日圓，比2009年內閣府調查報告的1613萬3974日圓高出約20萬日圓。

從成本組成來看，2024年生活開支有所增加，而醫療和托兒費用則有所下降。物價上漲和行動通訊服務使用量的增加推高了生活開支，而國家和地方政府的政策似乎有助於降低醫療和托兒成本。

國家兒童發展中心（NCCHD）的一位代表表示：「我們根據家庭收入比較了育兒成本，發現高中生的年度生活開支在70萬至100萬日圓之間，與收入水平無關。低收入家庭的育兒成本佔比往往更高。」調查結果已於10月發表在日本公共衛生雜誌。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財