凍漲4年多！中油11月起桶裝瓦斯每桶漲9元 估小吃店月多付135元

中油宣布11月桶裝瓦斯每公斤漲0.45元；一桶20公斤估算，約漲9元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕睽違4年10個月，桶裝瓦斯漲價了!中油1日宣布，11月桶裝瓦斯每公斤調漲0.45元，以每桶20公斤裝來看，一桶瓦斯約多9元，比一顆超商茶葉蛋價格還低，但對中油財務而言，不無小補，單月可少虧3千多萬元。

中油表示，維持亞鄰最低價、微幅調整反應成本，宣布自明（2）日凌晨零時起，11 月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷價格每公斤各調漲0.45元；車用液化石油氣每公升調漲0.3 元。

請繼續往下閱讀...

中油自2021年1月以來，背負穩定國內物價任務、政策吸收，凍漲4年10個月後，今年11月終於再次調整，每公斤只漲0.45元，平均一桶漲9元，小吃攤月用大約10至15桶估算，桶裝瓦斯每月負擔約增加90到135元。

中油強調，11月調整仍未完全反應成本，未調足之處還是由中油持續吸收成本，根據中油統計，今年截至9 月底液化石油氣產品累計吸收金額約95億元；而國內液化石油氣售價自2021年起長期未反映實際氣源成本，四年間液化石油氣產品累計吸收金額達 443 億元，中油表示，每月銷售桶裝瓦斯約7萬公噸，每公斤漲0.45元，估計可少虧3150萬元，此次調整後，國內液化石油氣售價仍遠低於亞洲鄰近日本、韓國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法