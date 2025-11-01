5兆男黃仁勳富可敵國 今年以來身價狂增近2兆元

黃仁勳目前在彭博億萬富翁指數中排名第九，財富達1757億美元（台幣5.4兆元）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達公司執行長黃仁勳已完成一項大規模的預先計劃的股票出售，自6月以來已拋售價值超過10億美元（台幣307億元）的輝達股票。

現年62歲的黃仁勳目前在彭博億萬富翁指數中排名第九，財富達1757億美元（台幣5.4兆元），光是今年就增加了613億美元（台幣1.89兆元）。

據報導，此次大規模股票清算於週五完成，最終售出 2萬5000股，實現了黃在3月制定的計劃，即今年年底前出售多達600萬股股票。

根據彭博報導，黃仁勳出售的股票最初估值為8.65億美元，出售始於6月下旬。然而，受人工智慧處理器「旺盛需求」的推動，該股股價此後上漲超過40%，最終成交價遠超10億美元。

根據彭博計算，黃仁勳仍持有輝達3.5%的股份，自2001年以來已出售該公司價值超過29億美元的股票。除了出售股票外，他今年還向其基金會和捐贈者建議基金捐贈價值超過3億美元的股票。

這家總部位於加州的公司市值突破5兆美元大關，成為首家市值達到5兆美元的公司。而就在4個月前，輝達市值才剛突破4兆美元大關。

