自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

5兆男黃仁勳富可敵國 今年以來身價狂增近2兆元

2025/11/01 16:35

黃仁勳目前在彭博億萬富翁指數中排名第九，財富達1757億美元（台幣5.4兆元）。（彭博）黃仁勳目前在彭博億萬富翁指數中排名第九，財富達1757億美元（台幣5.4兆元）。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達公司執行長黃仁勳已完成一項大規模的預先計劃的股票出售，自6月以來已拋售價值超過10億美元（台幣307億元）的輝達股票。

現年62歲的黃仁勳目前在彭博億萬富翁指數中排名第九，財富達1757億美元（台幣5.4兆元），光是今年就增加了613億美元（台幣1.89兆元）。

據報導，此次大規模股票清算於週五完成，最終售出 2萬5000股，實現了黃在3月制定的計劃，即今年年底前出售多達600萬股股票。

根據彭博報導，黃仁勳出售的股票最初估值為8.65億美元，出售始於6月下旬。然而，受人工智慧處理器「旺盛需求」的推動，該股股價此後上漲超過40%，最終成交價遠超10億美元。

根據彭博計算，黃仁勳仍持有輝達3.5%的股份，自2001年以來已出售該公司價值超過29億美元的股票。除了出售股票外，他今年還向其基金會和捐贈者建議基金捐贈價值超過3億美元的股票。

這家總部位於加州的公司市值突破5兆美元大關，成為首家市值達到5兆美元的公司。而就在4個月前，輝達市值才剛突破4兆美元大關。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財