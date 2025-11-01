阿北抱2千萬爽退休 炒股翻車半數財產全蒸發淚求下屬1事

一位日企主管因炒股及炒房財富自由，提早退休，卻遭遇股市暴跌的殘酷考驗。示意圖。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人幸運提前賺到退休金，早早離開職場享受悠哉生活，卻遭遇殘酷現實考驗，美夢崩塌。一位55歲日企主管因炒房及炒股擁有上億日圓（約台幣2千萬）資產，隨即風光退休。沒想到半年後股市暴跌，接著多名租客不再承租，租金收入少一半，處理租戶糾紛及修繕又耗費巨資，只好賣股票籌錢，惡性循環的結果讓他2年內資產腰斬，只好淚求前下屬重新雇用他，就算非正職的約聘工作也可以。

日媒《The Gold Line》報導，福山隼人（化名，57歲）大學畢業後就進入1家製藥公司工作。他從小就渴望實現財務自由。為此，他從20多歲就開始投資股票和基金，並穩步累積資產。50多歲時，福山又對房地產投資產生興趣。經過自學，他買一棟中古公寓大樓，並透過租金收入建立穩定的現金流。

請繼續往下閱讀...

福山長期多元化投資策略取得成功，儘管市場波動，但他持有的資產價格卻大幅上漲。房地產市場也蓬勃發展，福山的資產成長遠超預期。最終，在他55歲時，淨資產超過1億日圓。多年的努力終於有了回報，福山實現夢寐以求的財務自由、提前退休。退休當天，他的下屬們舉辦惜別會，現場充滿歡笑和淚水。

福山也開始享受著無憂無慮的平靜生活，不必為金錢或時間擔憂。然而，他的幸福並沒有持續太久。退休約6個月後，股市暴跌。他持有的股票價格大跌，股息和分紅銳減。雪上加霜的是，多位租戶搬離他的房子，導致他的租金收入減少一半以上。處理租戶糾紛和房屋大修的巨額支出，讓他陷入惡性循環，為了彌補損失，他不得不拋售股票以彌補虧損。最終，僅僅兩年後，福山的資產就縮水近一半。

接著，福山被迫節衣縮食，與妻子的交流也減少了，家裡的氣氛變得冷淡。他開始感到不安，並做出一個決定。他打電話給前下屬，說道「我當初那麼輕易辭職真是太傻了，求求你……僱用我吧，哪怕只是合約工也好。」他夢寐以求的財務自由生活也開始悄悄崩塌。

報導提醒，許多實現財務自由而提前的退休的人，依靠金融資產帶來的收入過日子。然而，這些收入會隨著市場環境的波動而劇烈波動，因此，為市場行情惡化做好準備至關重要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法