晶片主導產業復興典型例子在美上演 美媒報導台積電一流工廠

美國即將恢復晶片製造業和關鍵新進技術主導的計畫，這個典型的例子正在台積電位於亞利桑那州鳳凰城郊外上演。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，美國即將恢復晶片製造業和關鍵新進技術主導的計畫，這個典型的例子正在台積電位於亞利桑那州鳳凰城郊外上演。美國電視新聞節目《全面衡量》（Full Measure）執行主編兼主持人莎莉爾·阿特金森（Sharyl Attkisson）最近實地參觀台積電正在亞利桑那州建造的大型工廠。

台積電宣布將投資1650億美元，興建六座世界一流的晶片工廠，為從iPhone到人工智慧等各種產品提供動力。這是美國史上規模最大的外國直接投資之一。台積電在鳳凰城的擴建項目預計將創造4萬個建築工作機會和數萬個技術職位。

台積電的高階主管格雷格·傑克森（Greg Jackson）告訴《全面衡量》雜誌：「我認為這確實改變了格局」；「如果你回顧這些年，你會發現美國製造的晶片佔比已經下降到10%甚至更低。現在，我們正在將這項技術帶回美國，並把最先進的技術也帶回美國。」

阿特金森問傑克森：「這與川普總統振興美國製造業的構想有何關聯？」

傑克森回答：「這是製造業復興的絕佳例證」；「我們正在創造大量就業機會，而且是大量技術含量很高的工作。所以，這是製造業重返美國的絕佳例證。這不僅僅是半導體的生產，而是圍繞半導體生產建立的整個生態系統，以及與之相關的一切。」

川普將晶片製造業蓬勃發展作為第二個任期的支柱重點之一，部分原因是減少美國對中國和其他外國勢力的風險性依賴。

該戰略的一部分包括威脅各國並實施高關稅。這些政策舉措受到了部分新聞媒體和一些分析師的廣泛批評。但川普及其盟友表示，這些政策也正促使許多公司在美國本土建設或擴張。

台積電是其中規模最大的公司之一，但白宮統計，在川普的第二個任期內，迄今為止的投資額已接近9兆美元，承諾的支出涵蓋製藥、電腦、能源、人工智慧和關鍵礦產公司等領域。

馬克·弗里曼（Mark Freeman）是梅薩市長，該市正在興建另一家新工廠。這家工廠由Cyclic Materials公司建造，旨在將回收物品轉化為稀土材料。弗里曼表示，他所在的亞利桑那州城市地理位置優越，非常適合迎接這場能夠帶動就業和其他經濟成長的繁榮。他說：「我們這裡已經擁有非常強大的製造業基礎。川普總統一直在支持製造業回流美國。」

