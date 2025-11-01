黃金到底有多威？2025年已50次刷新高

金價今年以來已經50次刷新紀錄。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據世界黃金協會發布2025年第三季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，截至10月30日，今年國際金價已50次刷新高。由於漲幅已高，金價近期呈現回檔走勢，短期可能陷入震盪，不過，市場仍看好中長期走勢。

中媒《財新》報導，世界黃金協會發布的2025年第三季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，截至10月30日，今年國際金價已50次創新高；三季全球黃金需求總量（包含場外交易）達1313噸，需求總金額達1460億美元，創下單季黃金需求的最高紀錄。

請繼續往下閱讀...

不過，金價自10月以來急漲急跌，倫敦現貨黃金於10月8日首次突破暪每盎司4000美元後，9個交易日內衝高至10月20日的歷史高點4381.48美元，漲勢凌厲。

隨後行情急轉直下，僅用5個交易日就回吐全部漲幅，於10月27日跌破4000美元大關，隔天進一步摜破3900美元。週五（10/31日）現貨黃金價格下跌 0.6%，報每盎司 4001.74 美元；美國紐約12月交割的黃金期貨收跌 0.5%，報每盎司 3996.5 美元。

世界黃金協會中國區CEO王立新認為，在金價處於高檔且短期內快速上升的情況下，出現價格回調是正常的。他強調，金融市場不可能只漲不跌，金價回調屬正常；建議投資人應從長期​​策略配置角度看待黃金投資，而非盲目追高。

展望後市表現，世界黃金協會資深市場分析師Louise Street說，黃金市場前景依然樂觀，因為美元的持續走弱、普遍的降息預期以及滯脹風險的存在，均可能進一步支撐黃金投資需求。今年以來，金價不斷刷新高，而當前的市場環境顯示黃金仍有進一步上行的空間。研究顯示，市場尚未飽和，黃金配置的戰略價值，而黃金配置。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法