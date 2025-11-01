貧窮限制想像！杜拜推出天價咖啡 1杯要價逾3萬

杜拜Julith咖啡廳聯合創辦人沖泡天價咖啡，一杯要價980美元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕法新社報導，杜拜一家咖啡館推出全球最貴的咖啡，每杯要價980美元（逾台幣3萬），刷新金氏世界紀錄，限量供應約400杯。這款咖啡採用巴拿馬咖啡豆Nido 7 Geisha，帶有苿莉花及柑橘果香。

報導稱，富裕的杜拜以其奢華的開發項目而聞名，其中包括一個擁有室內滑雪場的大型購物中心、世界最高的建築以及一個遍布五星級酒店的人工島。

近日當地1家咖啡廳推出天價咖啡，掀起熱議。供應高價咖啡的是Julith咖啡廳，每杯要價 3600 迪拉姆（約 980 美元），這款咖啡帶有苿莉花及柑橘果香，週六（11/1）開始供應，限量400 杯。

Julith聯合創辦人薩格索茲（Serkan Sagsoz）之前在家鄉土耳其經營咖啡館，他強調，「我們覺得杜拜是我們投資的完美之地。」

Julith早前在巴拿馬的一場拍賣會上經過數小時的激烈競標，最後標到天價咖啡豆Nido 7 Geisha。20公斤咖啡豆的成交價約為60萬美元。

據悉，亞洲買家、阿拉伯聯合大公國咖啡愛好者和咖啡豆收藏家，紛紛聯繫這家咖啡館，希望能買到一些來自巴拿馬巴魯火山（Baru volcano）附近農場的Nido 7 Geisha咖啡豆。但這家咖啡館表示，除了留給杜拜王室的一小部分之外，他們不打算與他人分享。

這款天價咖啡刷新金氏世界紀錄，打敗之前杜拜Roasters咖啡廳每杯要價680美元（約台幣2萬876元）所創造的紀錄。儘管要價不斐，當地居民直言，對於這座擁有奢華生活方式的沙漠城市來說，早已司空見慣，對富人來說，這不過是他們可以炫富的另一件事罷了。

