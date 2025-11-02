房產財富繼承1》台南市送房最大間、台北市價值最高

第二季六都贈與移轉平均面積，臺南市最大間、臺北市最小間。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房產贈與是台灣常見的財富傳承方式，第二季又以臺南市送房最大間、臺北市送房則最值錢。根據內政部不動產資訊平台最新發布，第二季六都贈與移轉平均面積，臺南市最大間、約38.61坪、臺北市最小間、約23.46坪，不過，若以同季度信義房價指數各都會區標準房價為基準，臺北市贈房價值最高，平均近2千萬元，反觀南二都則均未達1千萬元。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，台灣房地產贈與稅的稅基是以公告土地現值、房屋評定現值為基礎，因遠遠偏離市價，成為財富傳承或是節稅的重要手段。

根據內政部不動產資訊平台最新發布，第二季全國贈與移轉棟數逾1.28萬棟，是2021年第四季以來、連續15個季度超過1萬棟。根據歷年統計資料，臺南市送房面積最大間，甚至在2001年第二季時，寫下單季平均贈與面積達112.17坪、破百坪紀錄，且南二都在2000年第四季至2002年第四季間，絕大多數季度、贈與移轉平均面積超過60坪。

南市平均送房面積 曾破百坪紀錄

回到今年第二季，全國贈與移轉平均面積約34.45坪，六都中，雙北市均不到25坪，其它四都則落在34至39坪間，又以臺南市最大間、約38.61坪，若以第二季信義房價指數各都會區標準房價為基準，第二季臺中市以北，贈房價值全數超過1千萬元，臺南市、高雄市估算價值分別約889萬、966萬元，均不到1千萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，贈與房地產行為包括夫妻間的贈與，主要是節稅考量，利用對方一生一次的售屋時稅負優惠，另一種可能是長輩贈與給晚輩，變屬於財富傳承，但目前房市買氣減少可能夫妻贈與需求下滑，但長輩贈與的還是數量維持穩定。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，贈與移轉件數持續衝高，除因台灣房屋自有率高，長者普遍有房產可傳承外，也與租稅制度有關。尤其房地合一稅的實施，以及國稅局稽查愈趨嚴格，避稅空間縮小，贈與成為移轉過戶節稅的好選項。然而，受贈者因取得成本低，未來出售時將被課徵高額房地合一稅，產生的交易稅負成本並不低。

