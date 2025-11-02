房產財富繼承2》有房繼承最幸福 身家至少暴增千萬元

有房繼承，身家可望直接增加逾千萬。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕有房繼承，身家可望直接增加逾千萬。第二季全國繼承移轉棟數單季逾2.12萬棟，為2000年第四季統計以來的單季新高，觀察該季六都繼承移轉平均面積，以臺北市最小、不到30坪，臺南市最大、近50坪，進一步以第二季信義房價指數的各都會區標準房價為基準，臺北市繼承族身家推估可大增近2500萬元，為全國之最。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，因人口持續老化，繼承移轉登記棟數連年創新高，且繼承房產優勢是不用繳納土地增值稅，節稅效益好，因此，短期內繼承棟數創新高的趨勢應該不會改變。

至於，第二季全國繼承移轉棟數平均面積約41.79坪，是2016年第三季以後、連續36個季度逾40坪，六都中，又以臺北市最小、約29.31坪，臺南市最大、約48.37坪，且雙北市均不到35坪。

進一步對照同季度的信義房價指數各都會區標準單價，臺北市每坪約81.75萬元、新北市每坪約49.7萬元、桃園市每坪約30.56萬元、臺中市每坪約33.88萬元、臺南市每坪約23.04萬元、高雄市每坪約27.9萬元，推估第二季六都繼承族平均身家均增加超過1千萬元，又以台北市增加最多、近2400萬元，高雄市增加最少、不到1100萬元。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，戰後嬰兒潮世代擁房率相當高，在進入高齡後，繼承、贈與房產成為傳承主要手段，因此，才有所謂前人種樹、後人乘涼，促使等房族獲得房產後身價大增，形成新一批「財富世襲」的受惠者。

財富世襲 繼承者身家大增

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，財富傳承往往是拉大貧富差距的原因之一，而房地產又與區域發展、少子女化、稅制改革有緊密關係，更加速拉大差距。

但值得注意的是，帳面資產增加，不完全代表財富、所得增加，甚至隱含高租金、高消費的成本壓力，而實際居住面積壓迫生活品質，更可能進一步帶動人口配合產業投資、交通建設而產生新的流動誘因，因此如何透過金融、租賃管理的服務，提升房地產財富效果，將成為台灣房市發展的新藍海。

