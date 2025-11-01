如何避險AI泡沫？美銀點名「中國股市和黃金」 揭背後因素

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）題材仍是當前股市的最熱門交易，但若投資人擔心這場「派對」即將結束，美國銀行（BofA）提供了幾個對沖建議。美銀分析師哈奈特（Michael Hartnett）認為，黃金與中國股市是對抗AI泡沫崩盤的最佳防禦工具。他指出，市場目前仍處於「追逐風險」（Risk-on）模式，但並不排除AI熱潮最終引發市場回調的可能性。

隨著輝達（Nvidia）市值觸及5兆美元、蘋果與微軟本週雙雙突破4兆美元，部分投資人開始擔心，這波漲勢若未經歷一波修正，恐難以持續太久。哈奈特對此提出了幾個針對「AI引發下跌」的對沖策略。

哈奈特在週五（10月31日）給客戶的報告指出，市場之所以仍在高點運行，一方面是因為市場預期基準利率即將下滑；另一方面，年輕投資人持續參與風險資產交易，也推升了市場熱度。在他看來，投資人仍持續買進AI概念股，是因為他們預期在2026年能輕鬆獲利。但哈奈特認為，這並非最佳策略。

他直言：「AI股的領漲地位短期內不會動搖，但我們更看好黃金與中國股市作為對抗繁榮或泡沫的最佳對沖標的。」

美銀的數據顯示，美國股市展現出強烈的風險胃口（Risk Appetite），而中國股市相較債券仍處於相對低位。美銀認為，若未來市場對中國經濟前景的信心回升，這種落差可能帶來潛在的上漲空間。

此外，投資人近期開始對黃金獲利了結，此前金價連漲數月創歷史新高，直到10月初出現回落。乍看之下黃金前景似乎不利，但這類大幅資金流出，往往代表資產進入「重置點」，一旦獲利了結壓力減輕，黃金有機會重新被視為市場波動的避風港，並迎來反彈。

哈奈特警告，AI泡沫「隨時可能破裂」，特別是在科技巨頭持續揭露明年龐大支出計畫之際。包括 Google、微軟、亞馬遜與 Meta 等企業都宣布將進一步提高AI資本支出，但市場反應並不一。

亞馬遜股價在宣布增加投資後上漲，而 Meta 表示明年資本支出將「顯著增加」後，股價卻下跌。

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近期也表示，他認為美國正處於AI泡沫之中，並將其比擬為1990年代末的網路泡沫。華爾街分析師則指出，雖然AI支出短期內支撐了經濟成長，但目前的投資強度在長期來看可能難以維持。

