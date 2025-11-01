美股收盤》亞馬遜、蘋果財報亮麗 美股反彈收紅 台積電ADR跌0.92％

由於亞馬遜和蘋果財報亮麗，激勵科技股買盤進場，美股週五反彈收紅。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕由於亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）財報亮麗，激勵科技股買盤進場，美股週五反彈收紅，台積電ADR下跌 0.92%。國際油價則是回落，連續第三個月走低。

由於蘋果與亞馬遜亮眼財報，帶動買盤情緒，道瓊本週漲幅達0.8%，標普500週線收漲0.7%，那斯達克指數週升2.2%。三大指數10月皆收紅，標普更連續第6個月走高。

美國總統川普週四與中國國家主席習近平會晤，他雖形容會談非常棒，並稱美中「很快」可望達成貿易協議，但並未透露如何緩解貿易緊張。川普於週五更表示，若中國嚴厲打擊芬太尼與其前體化學品的出口，他將取消所有與芬太尼相關對中商品關稅。

由於憂心通膨壓力，堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeffrey Schmid）週五表示，他在美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議中反對降息，並指，就業情況整體仍維持在相對均衡的水平。美國達拉斯聯準銀行總裁洛根 （Lorie Logan） 也支持利率不變、12 月也沒必要進一步降息。

道瓊工業指數終場上漲40.75點，或0.09%，收在47562.87點。

標準普爾500指數上漲17.86點，或0.26%，收在6840.20點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲143.82點，或0.61%，收在23724.96點。

費城半導體指數上漲12.661點，或0.18%，收在7728.660點。

