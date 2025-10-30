睽違15年訪韓 黃仁勳邀三星、現代老董「吃炸雞喝啤酒」 現場畫面曝

黃仁勳邀請三星電子會長李在鎔（左）、現代汽車集團會長鄭義宣（中）和在首爾一家炸雞店共進晚餐。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳睽違15年訪韓，30日現身首爾，他邀請三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣，在當地知名的「Kkanbu Chicken」炸雞店，吃炸雞喝啤酒，現場湧進大批人潮，黃不僅幫粉絲簽名，還送點心給在場的媒體及民眾，親和力十足。

黃仁勳與三星電子會長李在鎔和現代汽車集團會長鄭義宣共進晚餐。（路透）

綜合外媒報導，黃仁勳、三星電子會長李在鎔和現代汽車會長鄭義宣，在首爾共進韓式炸雞啤酒晚餐，這次會面吸引眾多目光，現場湧進大批民眾。

請繼續往下閱讀...

三位巨頭於30日晚上7點半左右在江南區一家名為Kkanbu Chicken的餐廳會面。據業內人士透露，此次會面地點是由輝達特別挑選的。

這次聚會被南韓稱為「炸雞啤酒高峰會」（chimaek summit），聚會充滿輕鬆愉快的氣氛，在Kkanbu炸雞店，他們享用了雞腿和雞翅、無骨雞柳和起司條以及啤酒。

他們還喝了一杯炸彈酒，這是一種由燒酒和啤酒混合而成的飲料，在鄭義宣的提議下，三人互相挽著手臂喝酒。黃仁勳還送2人禮物，一瓶日本著名的三得利白州25年單一麥芽威士忌和輝達的 DGX Spark 個人 AI 迷你電腦。

此外，黃仁勳一如在台灣展現的親切作風，除了幫當地粉絲簽名，也請在場的媒體和民眾吃點心。3巨頭聚會於晚上 8 點 35 分左右結束。

李在鎔還罕見地發表了個人感言，他說，現在美國關稅問題已經解決，「我意識到幸福可以在小事中找到-比如美食」。

據悉，輝達計劃於10月31日宣布與包括三星電子、SK集團、現代汽車集團和Naver在內的多家韓國大型企業簽訂新的人工智慧（AI）半導體供應合約。業內人士認為，這次會面是未來進一步深化合作的序幕。

Jensen Huang, Lee Jae-yong, and Chung Eui-sun met at a chicken restaurant.



Who will pay?



1. Chung Eui-sun takes out his Hyundai Card.

2. Lee Jae-yong takes out his Samsung Card.

3. Jensen Huang takes out his graphics card.



A round of applause for those who guessed correctly. pic.twitter.com/oESOEFUqvY — Kyle Kim （@kyle_kim_98） October 30, 2025

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法