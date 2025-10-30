正隆攜手芬蘭維美德公司 打造全台最大生質汽電共生系統

正隆今日舉辦「2025正隆全球永續產業鏈大會」。圖為總經理張清標。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕工紙龍頭廠正隆（1904）今日舉辦「2025正隆全球永續產業鏈大會」，邀請客戶與供應鏈夥伴分享低碳轉型趨勢，正隆也與全球製漿造紙技術領導企業芬蘭維美德公司（Valmet）簽約，將打造全台最大規模的生質汽電共生系統。

正隆公司總經理張清標於開幕演說時指出，面對淨零轉型浪潮，正隆依循「AI × 綠能」雙軸策略，將傳統製造工廠轉化為智慧減碳場域。除導入AI管理、推動智紙4.0製造，全面升級營運及生產效率，更善用廠區地理條件與產線特性，持續布局再生能源設備及技術。

此外，正隆已獨步打造全台第一座陸域風力發電廠、建立太陽光電與沼氣綠電典範、合資成立大園汽電共生公司，發展高效能生質汽電共生系統，實現「風、光、氣、質」四大綠能應用。

為進一步強化能源韌性與競爭力，正隆也於會中與全球製漿造紙技術領導企業—芬蘭維美德公司（Valmet）完成簽約，將於后里旗艦廠共同打造全台最大規模生質能汽電共生系統。

正隆說明，該系統採用120噸級循環流化床（CFB）鍋爐與汽輪發電機，具備汽電共生效益，年發電量達1.28億度，並採用Valmet自動化系統與大數據運行平台，Valmet於全球擁有逾百台混燒多燃料CFB鍋爐的成功實績，而正隆后里CFB鍋爐亦為其在台灣的首套代表性工程。

正隆也說，該系統以后里廠內全循環再生資源燃料、生質燃料及固體再生燃料取代煤炭使用，每年可減用煤炭逾8.7萬公噸，並在2029年完工投運後，為台灣創造每年高達4.8萬公噸的減碳量，同時提升該廠替代燃料比例至30%以上。

為實現「成為世界級綠色製紙企業」的願景，正隆今日也宣布今年的「低碳智慧、創能展綠」兩大核心策略，誓言攜手產業鏈於綠色生產、責任智造、共榮成長3大面向，推動5大永續行動，實踐從製紙到智紙的永續藍圖。

