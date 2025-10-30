旺宏淪最雷韭菜！外資瘋砍5.29萬張，放量跌停。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（30日）在台積電盤中登1520元，指數飆登28527點，雙雙創新高，不過，投資人逢高殺出，指數翻黑，雖然外資續挺台股，買超16.56億元，卻對法說會變法會的旺宏大開殺戒，一口氣爆砍5.29萬張，受此衝擊，股價直接摜殺到跌停34.65元，結束連4天飆漲，成交量維持在23.97萬張大量。

旺宏第3季營收 82.14 億元，季增21%，年增 6%，毛利率 13.5%，季減2.1個百分點，年減15.4個百分點，營益率 - 13.9%，稅後淨損 8.62 億元，虧損較上季收斂，但較去年同期擴大，每股虧損0.47元。

外資週四賣超前10大個股，依序為旺宏（2337）5萬2982張、玉山金（2884）4萬245張、友達（2409）2萬5385張、光寶科（2301）1萬8086張、南亞科（2408）1萬1677張、台達電（2308）7832張、華航（2610）7196張、群創（3481）6669張、遠東新（1402）6199張、廣宇（2328）6114張。

